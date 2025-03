¿Luciana Fuster está embarazada de Juan Morelli? Esto reveló la exreina de belleza

Luciana Fuster y Juan Morelli fueron vistos juntos por primera vez en noviembre de 2024. Foto: Instagram

La Miss Grand International 2023 Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los rumores de su supuesto embarazo.

Luciana Fuster y Juan Morelli gritan su amor a través de las redes sociales y no dudan en compartir, en ocasiones, fotos y videos sobre su relación. Sin embargo, la exreina de belleza causó revuelo entre sus seguidores tras publicar una imagen en sus historias de Instagram.

La particular imagen compartida por la Miss Grand International 2023 generó una ola de comentarios y rumores de su supuesto embarazo. Ante ello, decidió pronunciarse y responder de manera contundente.

Luciana Fuster respondió si está embarazada

La exintegrante de 'Esto es guerra' publicó un video en el que aparece cocinando, acompañado de la frase: "Tenía antojo de hot dog". Esto despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarle si estaba esperando un bebé. Comentarios como "Bebé en camino" y "Baby Lu en camino" inundaron la publicación.

Ante la ola de especulaciones, la Miss Grand International 2023 utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación, desmintiendo los rumores sobre un posible embarazo con su novio colombiano.



(Foto: Instagram)

"No puede ser que ayer por escribir ‘tenía antojo de hot dog’ y no ‘me provocó hot dog’, ya especularon que estoy embarazada… No amigos, no lo estoy", escribió Luciana en un video donde, con humor, se toca el vientre como si estuviera esperando un bebé.

¿Cómo se inició el romance entre Luciana Fuster y Juan Morelli?

Los rumores de la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli se intensificaron tras ser vistos en noviembre pasado durante los Latin Grammy 2024. A mediados de ese año, la modelo había anunciado el fin de su relación con el modelo Patricio Parodi.

La exreina de belleza peruana y el compositor colombiano Juan Morelli oficializaron su romance, a través de sus redes sociales, en enero de 2025 cuando Luciana Fuster cumplió años.