Luciana Fuster sorprendió y se sinceró sobre posible matrimonio con Juan Morelli

Luciana Fuster y Juan Morelli iniciaron su relación en enero de 2025. Foto: Instagram

A la modelo Luciana Fuster le va muy bien a nivel profesional y en el amor. Por ello, no dudó en sincerarse sobre su relación amorosa.

El crecimiento profesional de Luciana Fuster sigue en aumento tras la presentación de su academia de modelaje, un nuevo proyecto con el que busca impulsar su carrera. En medio de esta etapa, también fue consultada sobre su relación con Juan Morelli.

¿Luciana Fuster se casará con Juan Morelli?

Durante una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, la ex Miss Grand International respondió con tranquilidad a las preguntas sobre su vida sentimental. Sus declaraciones reflejaron una actitud serena y enfocada en el presente.

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Cuando le consultaron sobre la posibilidad de casarse con Juan Morelli, Luciana fue clara al señalar que no es algo que esté en sus planes inmediatos. “No, imagínate, todavía. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? No te digo que no porque yo tampoco sé, pero todavía no hay anillo. Paso a paso”, expresó.

Finalmente, la modelo dejó en claro que prefiere vivir su relación paso a paso, sin apresurar decisiones importantes. Por ahora, su prioridad está en su desarrollo profesional y en disfrutar el momento actual junto a su pareja.



(Foto: Magaly TV)

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre ser madre?

El tema de la maternidad también salió a relucir durante la entrevista, donde la figura pública explicó que sí forma parte de sus planes, aunque no es algo que tenga pensado en el corto plazo. Por ahora, prefiere enfocarse en otras etapas de su vida.

“En algún momento, definitivamente sí. Yo creo que es algo muy bonito, pero más adelante. Todavía no es momento para hablar de eso”, señaló, dejando en claro que es un deseo a futuro, pero sin apuro por concretarlo.