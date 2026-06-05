Karla Tarazona 'parchó' a exparejas de Christian Domínguez que criticaron su matrimonio

Karla Tarazona y Christian Domínguez le envían picante mensaje a exparejas del cumbiambero. (Foto: Karla Tarazona - Instagram/ AyF)

¡Picante! Los recién casados no dudaron en responderle a Melanie Martínez y Mary Moncada por criticar su matrimonio.

A pocos días de su boda civil, Christian Domínguez y Karla Tarazona volvieron a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, la pareja fue captada en el aeropuerto cuando se disponía a salir del país, generando curiosidad entre sus seguidores sobre un posible viaje de luna de miel.

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Sin embargo, los recién casados aclararon rápidamente que el motivo de su viaje no era una escapada romántica, sino compromisos laborales. Durante la breve entrevista, la exconductora de televisión no dudó en responder a Melanie Martínez y Mary Moncada, exparejas de Christian Domínguez.

Karla Tarazona 'parchó' a exparejas de Christian Domínguez

"Yo soy feliz. Lo que piensen los demás la verdad poco o nada me importa", respondió de manera contundente frente a las cámaras. De esta manera dejó en claro que no le importa los comentarios de terceras personas.

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Asimismo, la locutora fue consultada por las burlas y apuestas que han surgido en redes sociales sobre cuánto tiempo durará su matrimonio con Christian Domínguez. Fiel a su estilo, respondió con tranquilidad y sin entrar en polémicas.

(Foto: Amor y Fuego)

"Bueno, hasta que Dios diga, ¿no? Al fin y al cabo es problema de cada uno", comentó Karla, dejando en claro que está enfocada en disfrutar esta nueva etapa de su vida junto al cantante.