Maju Mantilla confesó que ama a Gustavo Salcedo pese a que él celebró el cumpleaños de su saliente

Maju Mantilla confesó que ama mucho a Gustavo Salcedo. Foto: Instagram

¿Es la nueva incondicional? Aunque Gustavo Salcedo está en salidas con María Pía Vallejos, Maju Mantilla expresó su amor por él.

Maju Mantilla decidió hablar públicamente luego de que se difundieran imágenes de Gustavo Salcedo participando en el cumpleaños de María Pía Vallejos, una veterinaria con la que ha sido relacionada en los últimos días. La exreina de belleza fue consultada sobre este tema y también sobre la situación actual de su matrimonio.

En declaraciones para el programa 'Magaly TV, La Firme', Maju se refirió al vínculo que mantiene con Gustavo Salcedo. Aunque evitó profundizar en detalles sobre su vida sentimental, reconoció que todavía siente cariño y amor por quien continúa siendo su esposo.

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Maju Mantilla reveló por qué no quiere hablar de su vida privada

La exMiss Mundo Perú explicó que prefiere mantenerse al margen de las especulaciones y no hacer comentarios sobre asuntos privados. Según señaló, muchas veces sus palabras son interpretadas de manera incorrecta, lo que la lleva a ser más reservada.

“No estoy dando ninguna declaración al respecto porque normalmente tergiversan las cosas, es por eso que me gusta guardar mi vida privada y no me gusta que estén especulando historias donde no las hay”, manifestó.

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Maju Mantilla confesó que ama mucho a Gustavo Salcedo

Cuando el reportero le recordó que fue Gustavo Salcedo quien habló públicamente sobre parte de su situación personal, Maju Mantilla decidió respaldarlo y resaltar las cualidades que aprecia en él. La exreina de belleza dejó en claro que no desea emitir comentarios negativos sobre su esposo pese a las dificultades que han atravesado.

“Él dijo que se equivocó y está bien. Miren, yo no quiero decir nada malo de Gustavo porque es una persona que amo mucho, que respeto bastante y es una persona que siempre ha estado conmigo”, expresó Mantilla, destacando el amor y cariño que aún siente por él.



(Fuente: Magaly TV)

La conductora también reconoció que los errores no fueron responsabilidad de una sola persona. “Si hubo una equivocación de mi parte y de su parte, hemos conversado al respecto las cosas para que ahora estemos bien” y agregó: “Todos nos equivocamos, de su parte hubo un error, de mi parte hubo un error, y es lo que estamos haciendo”, afirmó, al explicar que ambos están asumiendo sus responsabilidades.