¿Luciana Fuster y Juan Morelli piensan en casarse? Esto respondió el productor colombiano

A Juan Morelli le preguntaron si estaba en sus planes contraer matrimonio con Luciana Fuster y no dudó en responder con franqueza.

El domingo por la noche, el certamen Miss Grand Perú 2025 vivió una jornada inolvidable con la coronación de Flavia López como nueva reina de belleza. La gala, marcada por la elegancia y el glamour, estuvo bajo la conducción de Luciana Fuster, recordada Miss Grand International 2023.

La presentadora no estuvo sola, ya que contó con el apoyo de su pareja, el productor y compositor colombiano Juan Morelli, quien la acompañó durante el evento y posteriormente le dedicó un mensaje lleno de amor en redes sociales.

“El amor mío... orgulloso de ti siempre, mi amor”, fue lo que compartió. Por su parte, Luciana Fuster respondió con un tierno “Te amo. Gracias por estar siempre”, acompañado de una fotografía de ambos besándose en el backstage y otra con uno de los deslumbrantes vestidos que lució en la ceremonia.

Juan Morelli habló de su romance con Luciana Fuster

En entrevista con el programa ‘América Hoy’, Morelli se refirió por primera vez a su relación con la exreina de belleza. “Ahora de viaje por ahí, acompañándola lo que se puede y aportando en todo lo que esté a mi alcance. Es una responsabilidad, tengo que cuidar a esa hermosa mujer y todo lo que esté en mis manos para hacerla feliz, lo haré”, detalló.

Al ser consultado sobre qué lo conquistó de Luciana, el artista respondió: “Escoger una sola cosa es imposible. Todos estamos claros de lo que Luciana tiene y el corazón tan grande que he podido conocer de ella. Soy un hombre muy afortunado, sin duda”.

¿Juan Morelli piensa pedirle matrimonio a Luciana Fuster?

Finalmente, también le preguntaron al productor colombiano si habían tocado el tema de contraer matrimonio en un futuro. “Ya son palabras serias, pero por ahora disfrutamos, gozamos, estamos paso a paso”, puntualizó.

¿Desde cuándo están Luciana Fuster y Juan Morelli?

La relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli salió a la luz en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy. En enero de 2025, el también compositor confirmó oficialmente su romance con una publicación por el cumpleaños de la modelo peruana. Meses después, en junio, realizaron su primer viaje juntos al Perú, visitando el Cusco.

