Sergio Ramos se lanzó como cantante con el tema ‘Cibeles’: el mensaje que le mandó al Real Madrid

La historia de esta emblemática fuente está ligada a la del Real Madrid, donde Ramos jugó por más de quince años. (Fuente: redes sociales)

Sergio Ramos, quien milita actualmente en el fútbol mexicano, lanzó canción dedicada al Real Madrid.

Después de más de 20 años en los terrenos de juego, Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid y leyenda del fútbol español, ha dado un giro inesperado en su carrera.

El último domingo 31 de agosto de 2025, el defensor sevillano lanzó su primer sencillo en solitario, titulado ‘Cibeles’, una fusión de balada, flamenco y ritmos urbanos.

Aunque Ramos ya había colaborado con artistas como Niña Pastori, Los Yakis, Demarco Flamenco y Canelita, este nuevo trabajo marca el inicio de un proyecto propio, con el que asegura querer contar “su historia”. En Instagram, el exfutbolista adelantó fragmentos del videoclip con el mensaje: “Mi historia, mi música”.

El video, de estética sencilla, muestra al actual defensor del Monterrey vestido de forma casual, con un rosario entre las manos, alternando imágenes de sus momentos más emblemáticos en el Real Madrid: su debut en 2005, goles celebrados junto a Marcelo o Isco, y la icónica estatua de la Cibeles derramando una lágrima.

(Fuente: redes sociales)

Sergio Ramos y su dedicatoria al Real Madrid

El propio Ramos es autor de la letra, cargada de nostalgia y frases interpretadas por muchos como un mensaje a Florentino Pérez y al famoso club español.

“Hay cosas que no te dije que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”, dice una parte de la letra. En otra se agregó lo siguiente: “Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más”.

Los guiños a su carrera son constantes: desde el histórico gol en el minuto 93 de la final de Lisboa 2014, hasta la sensación amarga por su salida en 2021, que él mismo asegura no haber decidido.

¿Sergio Ramos deja una puerta abierta al reencuentro con el Real Madrid?

Pese a los reproches, Ramos concluye el tema con un guiño conciliador: “Y aunque todo fue así, volvería encantado. Una vez y hasta mil, tú lo sabes, Cibeles”.

Como se recuerda, su adiós al club, en junio de 2021, fue entre lágrimas tras 16 temporadas defendiendo la camiseta merengue.

