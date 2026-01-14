Wendy Guevara, amiga de Nicola Porchella, confirmó que fue diagnosticada con una delicada enfermedad

Wendy Guevara reveló a sus fans que padece de hipertensión. (Foto: Las Estrellas)

La mejor amiga de Nicola Porchella reveló que se enteró de su enfermedad tras someterse a una nueva cirugía estetíca. La noticia generó preocupación en sus seguidores.

Durante los últimos años, Wendy Guevara ha ganado popularidad gracias a su carisma y presencia constante en los medios. Su apretada agenda refleja el éxito que ha alcanzado; sin embargo, recientemente tuvo que hacer una pausa importante, porque conoció que padece de una delicada enfermedad.

Wendy Guevara padece de delicada enfermedad

Hace poco, la ganadora de 'La Casa de los Famosos' se sometió a una cirugía de luxación de costillas, procedimiento que marcó un antes y un después en su vida, porque durante esta intervención médica, Wendy recibió un diagnóstico inesperado que la llevó a enfrentar una nueva realidad.

Según dio a conocer la amiga de Nicola Porcella, después de esta cirugía fue cuando descubrió que padece hipertensión, una enfermedad que requiere de constante atención. La influencer reveló que el diagnóstico fue un golpe muy duro, pero que está aprendiendo a manejarlo con responsabilidad y optimismo.

(Foto: Las Estrellas)

"Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión. El doctor que me atiende me dijo: 'No te preocupes, la mayoría de la gente lo es'. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes", comentó Wendy Guevara.

Para mantener su salud bajo control, la artista explicó que sigue un tratamiento diario que incluye la ingesta de un medicamento para la presión arterial. La ganadora de 'La Casa de los Famosos' indicó que está tranquila, porque el médico le indicó que puede realizar su vida de manera habitual.

