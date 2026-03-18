Magaly TV revela imágenes de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Magaly TV mostró avance de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren. Foto: Instagram

El escándalo no ha terminado para Mario Irivarren y Said Palao. La segunda está más picante. ¡No lo vean, Onelia y Alejandra!

Tras la difusión de las primeras imágenes en Argentina, el programa conducido por Magaly Medina anunció que aún queda material inédito por revelar. Es decir, saldrán nuevas revelaciones del ampay de Said Palao y Mario Irivarren.

“No se pierdan la segunda parte de la escapada en Argentina”, señala la voz en off, dejando entrever que lo mostrado hasta ahora sería solo una parte de un escándalo mayor que involucra a los chicos reality.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria generó revuelo al reaparecer tras ampay de Said Palao

Avance de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren

El avance de ‘Magaly TV, La Firme’ también adelanta escenas más comprometedoras de la reunión privada. Bajo el anuncio de “imágenes picantes”, se muestran nuevos momentos de Irivarren y Palao compartiendo con un grupo de mujeres en el yate y en la piscina, lo que ha generado aún más expectativa entre los seguidores del programa.

Tal como lo había adelantado la propia Magaly Medina, la fiesta de los guerreros no duró solo un día, sino que se alargó todo el fin de semana. Tras ser vistos en un yate, luego los guerreros también pasaron un día de campo, en una casa, en un country, frente a un lago.

En las nuevas imágenes se puede ver más muestras de cariño de Mario Irivarren con una de las chicas, mientras que otra joven le tocó la espalda de una forma coqueta a Said Palao.



(Fuente: Magaly TV)

PUEDES VER: Onelia Molina tomó tajante decisión tras infidelidad de Mario Irivarren en Argentina

Mario Irivarren le pidió perdón a Onelia Molina

Mario Irivarren aseguró que no quería brindar declaraciones, pero considera que eso iba a ser cobarde de su parte; por ello, decidió asumir las consecuencias de sus actos. Además, no dudó en pedirle disculpas a Onelina Molina, ya que ella es la persona más afectada.

"Sé que le fallé, decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. (...) Cuando uno ya metió la pata, salir y pedir disculpas muchas veces ya no tiene ningún efecto", puntualizó Mario Irivarren.

El exchico reality también aprovechó el momento para disculparse con la familia de su expareja y aseguró que nunca estuvo a la altura de Onelia. "Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida y soy consciente de que nunca estuve a la altura. (...) Sé que la perdí", señaló.