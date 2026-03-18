Alejandra Baigorria generó revuelo al reaparecer tras ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria reapareció tras ampay de Said Palao junto a misteriosa joven. (Foto: Magaly TV La Firme)

Alejandra Baigorria sorprendió con inesperada reacción luego del ampay de Said Palao con chicas en Argentina.

Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho fueron ampayados con mujeres en Argentina. En las imágenes difundidas en el programa 'Magaly TV La Firme' se puede ver al esposo de Alejandra Baigorria bailando muy cerca de una misteriosa muchacha.

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Hasta el momento, Said Palao no se ha pronunciado sobre el tema y muchos cibernautas se preguntan qué sucederá con Alejandra Baigorria, quien en sus redes sociales solo atinó a promocionar su nuevo emprendimiento.

Alejandra Baigorria reaparece tras ampay de Said Palao

El portal de Instarandula publicó una imagen de Alejandra Baigorria realizando una conferencia de trabajo. "Consejos para que ustedes mismas también crezcan (...) Ser una chica reality no está mal", se escucha decir a la empresaria.

Se puede ver a la influencer sumamente tranquila y contando detalles de cómo logró convertirse en una empresaria. Hasta el momento, la exchica reality no se ha pronunciado sobre el ampay de su esposo Said.

(Foto: Instarandula)

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Por su parte, Said Palao solo optó por limitar sus comentarios y en el programa 'Esto es Guerra' solo atinó a competir. Recordemos que Magaly Medina aseguró que presentará nuevas imágenes que involucran al chico reality.