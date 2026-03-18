Onelia Molina tomó tajante decisión tras infidelidad de Mario Irivarren en Argentina

Onelia Molina tomó drástica decisión tras terminar su relación con Mario Irivarren. (Foto: Onelia Molina - Instagram)

Mario Irivarren engañó a Onelia Molina y ella tomó una importante decisión antes de terminar su relación de casi 3 años.

'Magaly TV La Firme' difundió el ampay de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi junto a unas chicas en Argentina. En las imágenes se puede ver que el integrante de 'La Manada' besó a una de las jóvenes a pesar de tener una relación sentimental con Onelia Molina.

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Tras ver las imágenes, la integrante de 'Esto es Guerra' decidió ponerle fin a su relación mediante un comunicado en sus redes sociales. Además, la modelo tomó una drástica decisión que sorprendió a muchos.

Onelia Molina tomó drástica decisión tras ampay de Mario Irivarren

La conocida influencer decidió eliminar todas las fotos que tenía con Mario Irivarren. Recordemos que en el 2025, la pareja estuvo envuelta en una polémica similar, pero decidió darse una segunda oportunidad con el exchico reality; sin embargo, en esta ocasión fue diferente.

Tras esta decisión, Onelia Molina confirmó que su romance llegó a su fin tras las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme'. La joven indicó que se enfocará en sus proyectos personales y que esta etapa está cerrada en su vida.

(Video: Joss)

Además, aseguró que no volverá a hablar del tema, porque quiere atravesar la situación complicada que está viviendo. "También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", comentó Onelia Molina.