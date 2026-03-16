Majo con Sabor confesó que su 'ex' le mintió al decir 'que le gustaban las mujeres'

'Majo con Sabor' realizó sorpresiva confesión sobre uno de sus exnovios. (Foto: Majo con Sabor/ Instagram)

¿Indirecta para Gino? La influencer realizó sorpresiva confesión que generó diversas reacciones en redes sociales.

'Majo con Sabor' sorprendió al público al compartir una curiosa anécdota sobre una expareja durante un juego en el programa 'Arriba Mi Gente'. Su comentario generó diversas reacciones entre los asistentes y cibernautas, ya que rápidamente se hizo viral.

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Majo con Sabor realizó sorpresiva confesión de su ex

María José Vigil Checa se caracteriza por su personalidad espontánea y su sentido del humor. En medio de un juego, la influencer respondió varias preguntas relacionadas con situaciones cotidianas y de pareja.

Durante el concurso, los participantes debían completar frases como "excusas para no ir a trabajar" o "mi pareja es tóxica cuando…". Fue en ese contexto que Majo respondió algunas preguntas que terminaron llamando la atención de los conductores y del público.

Cuando le tocó responder la pregunta "cosas que te decía tu ex", la influencer no dudó en responder con humor: "Pucha, solo me gustan las mujeres", frase que sorprendió a los asistentes, ya que hace poco terminó su romance con Gino Asereto.

(Foto: Majo con Sabor/ Instagram)

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Sin embargo, el momento se volvió aún más curioso cuando minutos después recibió otra pregunta dentro del juego: “frases que diría un mentiroso”. Sin pensarlo demasiado, Majo volvió a repetir la misma respuesta: "Pucha, solo me gustan las mujeres".

A pesar de que, influencer no reveló el nombre, muchos cibernautas aseguraron que hacía referencia a Gino Asereto, quien hace poco fue relacionado con Valentino, el conocido influencer peruano.