Maju Mantilla respondió con todo a rumores sobre supuestos vínculos extramatrimoniales

Maju Mantilla volvió a pronunciarse y esta vez de manera muy firme. Mandó aviso a aquellos que sigan hablando de su vida privada.

La exreina de belleza y conductora de televisión, Maju Mantilla, se pronunció con firmeza ante las recientes especulaciones que la vinculan con supuestos romances extramatrimoniales durante su matrimonio con Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla avisó a quienes sigan hablando de su vida privada

A través de un video subido como historia en Instagram, Mantilla rechazó categóricamente estas afirmaciones y advirtió que emprenderá acciones legales contra los medios y comunicadores que continúen difundiendo información falsa.

“Me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios digitales y de televisión están difundiendo información falsa sobre mí, creando historias que nunca sucedieron”, expresó la exMiss Mundo.

Además, la conductora del programa 'Arriba Mi Gente' anunció que ejercerá su derecho a tomar medidas legales ante las constantes especulaciones maliciosas que involucran a terceros y que afectan su imagen. “Me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”, afirmó.

En días anteriores, Maju Mantilla ya había desmentido los rumores que la relacionaban con el productor de televisión Christian Rodríguez Portugal. Más recientemente, la periodista Verónica Alcántara mencionó en el podcast 'Chimi Churri' del canal digital Trivu que Mantilla fue vinculada al actor colombiano George Slebi y a un cirujano casado, información que hasta la fecha no ha sido confirmada.

Como se recuerda, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han venido siendo tendencia en redes sociales y noticia en los medios tras confirmarse su separación semanas atrás.

