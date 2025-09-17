Ex de Hugo García arremetió contra Isabella Ladera tras asegurar que fue su amiga

Alexandra Balarezo fue consultada sobre la amistad que tuvo con Isabella Ladera. Foto: Instagram

La modelo peruana Alexandra Balarezo lanzó duras críticas contra la venezolana por su vínculo con Hugo García, ya que ambas eran amigas.

Tras la polémica por la filtración de sus videos íntimos con Beéle, Isabella Ladera sigue en el ojo de la tormenta y las críticas no se detienen. En esta ocasión, fue Alexandra Balarezo, exnovia de Hugo García, quien decidió pronunciarse contra la influencer venezolana.

La modelo peruano-francesa, que años atrás mantuvo un romance con el chico reality, lanzó un fuerte mensaje contra Isabella Ladera, a quien calificó como una “mala amiga” y alguien “sin códigos”.

¿Qué dijo Alexandra Balarezo sobre Isabella Ladera?

Alexandra Balarezo fue consultada sobre la cercanía que tuvo con Isabella Ladera, ya que en redes sociales se mostraban muy unidas, con mensajes cariñosos e incluso haciendo tiktoks juntas. Sin embargo, la modelo aclaró que esa amistad terminó porque la venezolana “no tiene códigos”.

“Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres, pero no quiero estar metida en todo esto porque la verdad que yo no vivo de polémica y quiero estar lo más alejada posible de esta chica Isabella y no por Hugo”, expresó Balarezo en un mensaje enviado a la producción de América Hoy.

“Por todas las polémicas en la que ella está metida. Está fuera de mis valores”, agregó la modelo, dejando en claro que Isabella “está fuera de mis valores” por los escándalos que la rodean, especialmente tras la reciente filtración de un video íntimo junto al cantante Beéle.



(Fuente: América Hoy)

Alexandra Balarezo y su historia de amor con Hugo García

Hugo García y Alexandra Balarezo tuvieron un romance que llamó la atención, aunque fue breve. Durante el verano de 2021 fueron vistos en varios eventos públicos y compartieron fotos en redes sociales, lo que confirmó que mantenían una relación.

En un inicio la pareja parecía muy unida, pero de pronto dejaron de mostrarse juntos, lo que generó dudas entre sus seguidores. La ausencia de Alexandra en el cumpleaños de Patricio Parodi, gran amigo de Hugo, aumentó las sospechas. Sin embargo, ninguno de los dos habló de manera directa sobre la ruptura.