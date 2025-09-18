‘Chama’ Alexandra Mendez y la confesión que hizo sobre Gustavo Salcedo

La ‘Chama’ Alexandra Mendez deja por los suelos al esposo de Maju Mantilla. (Fuente: redes sociales)

La ‘Chama’ Mendez no dudó en hablar de Gustavo Salcedo y las veces que intentó contactarla.

La vida de Maju Mantilla vuelve a captar la atención pública, no por un nuevo proyecto televisivo, sino por la controversia que involucra a su esposo, el actor Gustavo Salcedo.

Recientemente, Alexandra Méndez, conocida en el mundo del modelaje como ‘La Chama’, reveló detalles que han reavivado el debate sobre la conducta de Salcedo en redes sociales.

Durante la emisión más reciente de ‘Magaly TV: La Firme’, se difundieron fragmentos del pódcast 'X no decirlo', donde Méndez contó que años atrás recibió mensajes directos de Gustavo Salcedo a través de Instagram, acompañados de constantes reacciones a sus publicaciones.

“Me mandó un DM cuando ocurrió la polémica del Westin; pero me llamó la atención que él ya sabía quién era yo, como si nos conociéramos”, relató la modelo venezolana. Asimismo, añadió que Salcedo enviaba y luego borraba los mensajes, un comportamiento que describió como “muy heavy”.

La conductora Magaly Medina recordó que esta no es la primera vez que se mencionan estas situaciones. En 2023, salió a la luz un episodio en el que se captó a Salcedo entrando con otra mujer al hotel Westin, lo que ya había generado comentarios públicos por parte de Méndez.

En medio de esta tormenta mediática, Maju Mantilla decidió alejarse temporalmente de la capital. El fin de semana compartió en Instagram varias imágenes desde Zorritos Bungalows, el alojamiento que administra junto a su todavía esposo en Tumbes.

