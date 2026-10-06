Marco Zunino revela importante noticia tras su lucha contra el cáncer

Marco Zunino reveló que superó su enfermedad someterse a tratamientos de inmunoterapia. (Foto: Marco Zunino/ IG)

El querido actor peruano dio detalles de su lucha contra el cáncer y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Marco Zunino vuelve a sonreír después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor anunció con alegría que culminó el tratamiento de inmunoterapia que recibió tras ser diagnosticado con cáncer de vejiga y reveló que sus últimos resultados médicos salieron limpios.

PUEDES VER: Milett Figueroa reveló cuál es su vínculo con Marcelo Tinelli tras su reencuentro

Marco Zunino reveló que superó el cáncer

La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales. Marco contó que el último viernes recibió su sesión final de inmunoterapia, tratamiento que inició luego de conocer su diagnóstico y que ahora marca el cierre de una importante etapa de su recuperación.

"Este viernes fue mi última inmunoterapia por el cáncer de vejiga que tuve. Todo limpio. Seguiremos con chequeos, pero hemos terminado esta etapa contento y agradecido", escribió el actor junto a su publicación.

Sus palabras rápidamente generaron una ola de mensajes de cariño y celebración entre sus seguidores, quienes han acompañado al artista durante este proceso. Aunque deberá continuar asistiendo a controles médicos, Zunino se mostró especialmente feliz y agradecido.

(Foto: Marco Zunino / IG)

PUEDES VER: Valery Revello termina herida tras fuerte accidente a poco tiempo de dar a luz

Recordemos que, el actor hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, cuando reveló durante una entrevista que padecía cáncer de vejiga en etapa 1. Al haber sido detectado de manera temprana, pudo iniciar oportunamente el tratamiento indicado.

Ahora, casi dos años después de aquella revelación, Marco Zunino puede celebrar un importante avance en su recuperación. Con la inmunoterapia concluida y sus últimos resultados limpios, el actor afronta esta nueva etapa con optimismo.