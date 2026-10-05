Valery Revello termina herida tras fuerte accidente a poco tiempo de dar a luz

Valery Revello confesó el fuerte momento que vivió al lado de su hija menor. (Foto: Valery Revello/ IG)

El accidente ocurrió a poco de dar a luz y generó preocupación en la influencer, quien temió que el impacto pudiera afectar a su bebé.

Valery Revello vivió un gran susto dentro de su casa a pocas semanas de convertirse nuevamente en madre. La modelo e influencer contó que sufrió un accidente cuando un pesado espejo cayó inesperadamente mientras su hija Cata se encontraba detrás.

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Valery Revello sufrió fuerte accidente y genera preocupación

Al notar lo que estaba sucediendo, Valery reaccionó rápidamente para proteger a la pequeña. La influencer colocó su pierna para detener el espejo y recibió el fuerte impacto en la zona de la canilla.

El espejo terminó rompiéndose y varios pedazos de vidrio salieron despedidos. Como consecuencia del accidente, Valery quedó con cortes, hematomas y fuertes molestias en la pierna. La modelo incluso contó que el dolor fue tan intenso que permaneció llorando durante casi una hora.

A través de sus historias de Instagram, la influencer explicó que todo ocurrió cuando Cata se colocó detrás del espejo y terminó provocando su caída. Pese al peligro, Valery aseguró que lo primero que hizo fue correr para proteger a su hija.

(Foto: Valery Revello/ IG)

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"Yo fui corriendo solamente para salvarla", contó Valery al recordar el momento. También agradeció que ninguno de los vidrios terminara lastimando a su pequeña y aseguró que la experiencia le dejó una importante lección sobre la seguridad de los espejos dentro de casa.

El accidente también generó preocupación en Valery debido a que se encuentra en las últimas semanas de su embarazo. La modelo temió que el impacto y el fuerte momento de tensión pudieran haber afectado al bebé que espera.