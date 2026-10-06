Milett Figueroa reveló cuál es su vínculo con Marcelo Tinelli tras su reencuentro

Milett Figueroa reveló que nunca retomó su relación con Marcelo Tinelli. (Foto: Milett Figueroa / IG )

La peruana reconoció que mantiene un vínculo especial con Tinelli, pero descartó que hayan retomado su romance.

Milett Figueroa volvió a pronunciarse sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. En conversación con ‘Amor y Fuego’, la modelo y actriz fue clara al asegurar que actualmente está soltera y que nunca retomó su relación sentimental con el conductor argentino.

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Milett Figueroa confirmó que nunca retomó su relación con Marcelo Tinelli

La peruana explicó que el encuentro que tuvo con Tinelli en la capital peruana respondió a algunos asuntos que ambos tenían pendientes. Según contó, decidieron conversar para aclarar determinados temas y cerrar esa etapa en buenos términos.

"Volvimos a conversar, para vernos, para solucionar ciertos temas que no habíamos conversado y sobre todo para quedar bien", señaló Milett durante la entrevista.

Sus declaraciones coinciden con las recientes palabras de Marcelo Tinelli, quien también confirmó ante medios argentinos que actualmente se encuentra soltero. Pese a ello, la actriz prefirió mantener en reserva los detalles de la conversación que ambos sostuvieron en Lima.

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"No quiero dar explicaciones porque no quiero que se haga una novela de esto", comentó Milett, antes de dejar en claro que no existe una relación de pareja entre ambos. Sin embargo, destacó que mantienen un vínculo cordial y que pueden contar el uno con el otro cuando lo necesiten.

(Foto: Amor y Fuego)

La distancia y los proyectos personales también habrían influido en la decisión de continuar por caminos separados. Actualmente, Milett aseguró estar enfocada en su propia vida tras culminar las grabaciones de una novela y se mostró tranquila con el rumbo que tomó.

Aunque descartó una reconciliación, Milett habló con cariño de la relación que tuvo con Tinelli. "Los mejores, siempre van a ser los mejores. Está todo muy bien con él, de ambas partes", manifestó la modelo.