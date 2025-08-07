Mario Irivarren confirmó reconciliación con Onelia Molina y le dedicó tierno mensaje

Mario Irivarren llenó de elogios a Onelia Molina. Foto: Instagram

Aunque trataron de ocultarlo, el integrante de ‘Esto es guerra’ Mario Irivarren se sinceró y confirmó que retomó su relación con Onelia.

A pesar de que, tras el último episodio de 'Esto es guerra', protagonizaron una pequeña discusión —pues según Rosángela Espinoza, Mario Irivarren no le había dicho a Onelia Molina que quería casarse con ella—, este jueves, durante la emisión de Good Time, el guerrero finalmente decidió reconocer que retomó su relación amorosa.

El último fin de semana largo, Mario Irivarren y Onelia Molina pasaron sus días libres juntos libres en Chile. Aunque no se mostraron juntos en redes sociales, sus seguidores difundieron pistas que confirmaban que ambos estaban juntos en el país sureño. Por ello, a su regreso al Perú, se dejaron ver juntos al salir del aeropuerto Jorge Chávez.

Mario Irivarren volvió con Onelia Molina

Este jueves durante la emisión del podcast ‘Good Time’, el integrante de ‘Esto es guerra’ Mario Irivarren finalmente reconoció que ha retomado su relación amorosa con Onelia Molina.

“Cuando salió el clip en donde le dije ‘Mi amor. O sea, siempre va a ser mi amor. Estamos intentando retomar lo que teníamos antes porque es complicado cuando estás en el ojo de la tormenta y porque todo el mundo hurga mucho en tu vida, pero siempre va a ser mi amor”, expresó Mario Irivarren al confirmar su reconciliación con Onelia Molina.

No obstante, el chico reality fue más allá y le dijo en vivo que la ama. “Siempre se lo he dicho a ella y se lo digo a ustedes, a mí cuesta decir las cosas, pero yo la amo de verdad. No hay como no hacerlo, la miras al derecho y al revés y es una mujer llena de virtudes”, resaltó Irivarren, dejando sorprendidos a sus compañeros de ‘Good Time’.

PUEDES VER: Fernando Colunga respondió a Nicola Porcella tras polémico video sobre su orientación

Mario Irivarren se delató solo

Un reportero de espectáculos no dudó en preguntarle directamente al guerrero: “¿Podemos hablar ya de una reconciliación, Marito?”. Al notar que las cámaras no dejaban de seguirlos en el aeropuerto Jorge Chávez, Mario y Onelia se apresuraron a entrar juntos al ascensor, evitando así más preguntas incómodas.

Más adelante, ya en el estacionamiento, Mario trató de restarle importancia a la situación. En tono de broma y con una sonrisa, dijo: “Todo relajadísimo, me siento como Justin Bieber”, intentando evadir las preguntas de los medios.

El momento más comentado llegó cuando ambos estaban por subir a un vehículo. Justo antes de entrar, Mario soltó una frase que sorprendió a todos: “¡Sube, mi amor!”. Con esas palabras, dejó entrever que ha retomado su relación con Onelia Molina.