Mario Irivarren respondió si tiene enemistad con Farfán tras su pasado con Ivana Yturbe

Mario Irivarren descarta enemistad con Farfán. Foto: Instagram

Mario Irivarren sorprendió a todos al aparecer con su podcast ‘La manada’ en el canal de Farfán pese a que ambos tienen un pasado amoroso con Ivana Yturbe.

Mario Irivarren volvió a estar en el centro de la controversia tras lanzar su nuevo podcast ‘La Manada’, un proyecto que comparte con Laura Spoya y Gerardo Pe, que ahora forma parte del canal de Farfán. En su primer episodio, el chico reality decidió aclarar las especulaciones sobre su vínculo con el exfutbolista, rumores que surgieron luego de coincidir con Ivana Yturbe en una historia que generó curiosidad en redes.

Mario Irivarren y Farfán se lanzaron bromas

Durante la grabación promocional del programa, Jefferson Farfán apareció posando junto a Irivarren, lo que provocó las bromas de sus compañeros. Entre risas, Laura Spoya comentó: “Esa manito no está a la cintura, mira, le da besito”, haciendo referencia a la cercanía entre ambos.

El adelanto del podcast también mostró a la ‘Foquita’ lanzándole una broma a Mario, llamándolo “correlón”. Ante eso, Gerardo Pe aprovechó para preguntarle en vivo: “Por qué el señor Jefferson te acaba de decir a nivel nacional que eres un correlón”, lo que generó más risas en el set.

Tomándose todo con humor, Mario Irivarren respondió haciendo referencia a la buena relación que mantiene con el exfutbolista. “Mira, si el señor, que actualmente es nuestro nuevo jefe, mi socio, Jefferson Agustín Farfán, más que hermanos somos socios, la vida dice así, que lo que el amor separó que el dinero vuelva a unir, Salmos 20:33”, dijo entre bromas, dejando claro que no tiene roches con Farfán.



(Fuente: 'La manada')

Mario Irivarren descarta enemistad con Farfán

Mario Irivarren fue claro al señalar que nunca ha tenido problemas ni malos entendidos con Jefferson Farfán por Ivana Yturbe. El exchico reality aseguró que su relación con la ‘Foquita’ siempre ha sido respetuosa y sin conflictos. “Entre Jefferson y yo nunca ha habido ningún problema, no tendría por qué haberlo, yo nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca, además ustedes saben que yo no me amargo la vida ni me peleo con nadie, no tenía ningún problema en verlo el día de la grabación”, explicó.

Lejos de evitar el tema, el integrante de ‘Esto es guerra’ incluso aprovechó para invitar públicamente a Farfán a participar en ‘La Manada’, su nuevo podcast. Señaló que sería una buena oportunidad para que ambos compartan anécdotas inéditas y conversen con total naturalidad, mostrando la buena relación que mantienen.

Entre risas, Irivarren contó que está dispuesto a contar algunas anécdotas si Jefferson acepta asistir. “Si acepta venir un día al programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota… A mi socio, mi wayqui, le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí al programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, comentó entre bromas.