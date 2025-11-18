Onelia Molina reveló cómo ocurrió la trágica escena que le arrebató a su mascota Nieve

Onelia Molina contó que su mascota fue atropellada. Foto. captura 'Esto es guerra'

La integrante de 'Esto es guerra' Onelia Molina no pudo evitar quebrarse al contar lo que pasó con Nieve.

Tanto Onelia Molina como su pareja Mario Irivarren no pudieron ocultar su tristeza al contar que sufrieron la repentina pérdida de su querida mascota Nieve. Tras lo ocurrido, la chica reality no quiso hablar del tema. Sin embargo, el último lunes en ‘Esto es guerra’, Onelia contó lo que realmente pasó con Nieve.

Onelia Molina contó que su mascota fue atropellada

La novia de Mario Irivarren contó que su perrita Nieve murió tras ser atropellada el 15 de noviembre: “A Nieve la atropellaron. Ella siempre fue súper tranquila, obediente, siempre a mi lado y nunca corría. El sábado salimos y había un perrito adelante. Nieve usualmente ladra, pero no se aleja, y en ese momento cruzó”.

Onelia explicó que su mascota estaba jugando con el otro perro sólo por unos segundos, y cuando ella intentó detener los carros para ir hacia ella, Nieve volvió a cruzar la calle y un vehículo la golpeó.

“Quiso regresar cruzando y justo pasó un carro”, contó Onelia entre lágrimas. Añadió que la persona que la atropelló no paró ni un instante para ayudar a su perrita.

“Pasó y no frenó (¿La persona se dio cuenta y se fue sin ayudar?) Nunca paró. No sé si la vio. Nieve es chiquita, quiero pensar que tal vez no la vio ni sintió, pero no paró,” finalizó Onelia con tristeza.



(Fuente: 'Esto es guerra')

Mario Irivarren lloró tras muerte de su mascota

Durante su podcast ‘La manada’, Mario Irivarren fue preguntado por lo ocurrido con Nieve, la perrita de Onelia y compañera importante en su vida. Con evidente tristeza, el conductor se quebró al hablar de cómo han sido estos días luego del fallecimiento del animal.

"Han sido dos días bastante difíciles porque esto fue el sábado. Estamos el uno al lado del otro intentando sobrellevar la situación", expresó entre lágrimas mientras relataba el difícil momento. Mario también mencionó cuánto le afecta la ausencia de Nieve en su rutina diaria. “Siento que aquí en adelante cada cosa que haga no tiene valor. Salir a caminar no tiene el mismo sentido si no está Nieve ahí”, añadió.