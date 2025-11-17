Shirley Arica reconoció que “sembró” a Reimond Manco y contó por qué lo hizo

Shirley Arica reveló que, cuando tenía 18 años, vivió un corto romance con el exfutbolista. Foto: captura YouTube

La modelo y exchica reality Shirley Arica aseguró que en ese entonces estaba muy enamorada de Reimond Manco.

Shirley Arica volvió a llamar a generar controversia en los medios luego de su reciente visita al podcast de Juan Manuel Vargas. Durante la conversación, la modelo habló sobre algunos episodios de su antigua relación con el exfutbolista Reimond Manco, recordando algunos hechos que marcaron esa etapa de su vida.

La modelo contó que una infidelidad en su juventud fue el hecho que la empujó a revelar públicamente lo ocurrido con Manco. Según explicó, tomó la decisión de “sembrarlo” después de un encuentro que mantuvieron meses antes, situación que finalmente terminó haciendo pública frente a las cámaras.

¿Por qué Shirley Arica “sembró” a Manco?

Arica reveló que, cuando tenía 18 años, vivió un corto romance con el exfutbolista, a quien en ese entonces veía como alguien a quien admirar. Según relató, Manco le pidió ser pareja, pero más adelante la habría traicionado con otra chica, una situación que la afectó profundamente. “Me engañó con otra. Yo era inocente en esa época. Me dijo para ser su novia y le creí. Me dolió en el alma porque vivía enamorada de él”, relató Shirley Arica.

También aseguró que el momento más doloroso habría sido cuando, según su versión, la sacaron de la casa del futbolista para dejar entrar a otra persona. “Me botó de su casa para meter a la otra. Desde ahí dije: ‘Algún día me voy a vengar de ti’. Y me vengué”, afirmó.



(Fuente: Podcast Juan Vargas)

¿Cómo Shirley Arica “sembró” a Manco?

Shirley Arica detalló que esa decepción acumulada con el tiempo la motivó a planear la conocida “sembrada”. Contó que tiempo después decidió exponer un encuentro entre ambos. “Tuve un affaire con él hace tiempo (…) Tenía una casa en Pimentel y ahí fue la ‘sembración’”, comentó.

La modelo reveló que debido a que decidió vengarse Reimond Manco, hizo público el encuentro que tuvo con el exfutbolista. “Yo ‘sembré’ a Reimond Manco (…) llamé a las cámaras, coordiné con Magaly todo, con los chacales, no con Magaly”, aseguró.