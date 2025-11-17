Mario Irivarren rompió en llanto en vivo tras dura pérdida de Onelia Molina

Onelia Molina también dedicó unas palabras llenas de cariño a su mascota. Foto: Instagram

Durante el estreno de ‘La Manada’ en el canal de Farfán, Mario Irivarren no pudo evitar conmoverse al hablar sobre la repentina pérdida que sufrieron él y Onelia.

Mario Irivarren regresó a las transmisiones en vivo, esta vez como parte del programa ‘La Manada’, donde comparte espacio con Laura Spoya y Gerardo. No obstante, en el primer episodio del nuevo proyecto digital, el influencer no pudo contener las lágrimas cuando le tocó recordar la dolorosa pérdida que vivió junto a Onelia Molina: la partida de su querida mascota Nieve.

Mario Irivarren lloró tras muerte de su mascota

Durante la charla, Mario Irivarren fue preguntado por lo ocurrido con Nieve, la perrita de Onelia y compañera importante en su vida. Con evidente tristeza, el conductor se quebró al hablar de cómo han sido estos días luego del fallecimiento del animal.

"Han sido dos días bastante difíciles porque esto fue el sábado. Estamos el uno al lado del otro intentando sobrellevar la situación", expresó entre lágrimas mientras relataba el difícil momento.

Mario también mencionó cuánto le afecta la ausencia de Nieve en su rutina diaria. “Siento que aquí en adelante cada cosa que haga no tiene valor. Salir a caminar no tiene el mismo sentido si no está Nieve ahí”, añadió.



¿De qué murió la mascota de Mario Irivarren y Onelia Molina?

Onelia Molina atraviesa un profundo dolor luego de confirmar la inesperada muerte de su perrita Nieve. La chica reality contó que el hecho ocurrió el 15 de noviembre a causa de un accidente, una situación repentina que la dejó completamente desconsolada. En su mensaje, recordó cuánto significó Nieve para ella, acompañándola tanto en momentos felices como en los más complicados.

Muy afectada, Onelia dedicó unas palabras llenas de cariño a su compañera de vida, destacando la lealtad y el amor que su mascota le brindó sin condiciones. La joven relató, entre lágrimas, cómo Nieve estuvo a su lado en todas las etapas, incluso en los peores días, dándole calma y alegría. “Te voy a extrañar por siempre, mi pinchecha hermosa”, expresó.



