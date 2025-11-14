Christian Cueva: ¿'Aladino' le dice adiós al fútbol para dedicarse a la política?

Christian Cueva postularía por el partido Fuerza Libertad. (Fuente: redes sociales)

Christian Cueva viene siendo tendencia tras conocerse que habría tomado la decisión de alejarse del fútbol para entrar al Congreso.

Christian Cueva, apodado como 'Aladino' en el mundo del deporte rey, sorprendió el último jueves al anunciar su incursión en la política, dejando en pausa su futuro como futbolista profesional.

¿Christian Cueva se lanza como diputado?

El popular jugador confirmó que postulará como candidato a diputado en las Elecciones Generales de 2026, representando al partido Fuerza y Libertad, liderado por la exministra Fiorella Molinelli.

El anuncio se viralizó a través de un video compartido en la cuenta de TikTok de Atenas Televisión, donde se observa a Cueva junto a Molinelli posando para una fotografía.

En otra escena del clip, el futbolista, la líder política y la mascota del partido (un caballo), realizan un baile frente a cámara, en una celebración que marcará la nueva etapa del todavía jugador de Emelec en la política.

(Fuente: Atenas TV)

Y es que el mismo Christian Cueva divulgó este video en su perfil oficial de Instagram, confirmando así la autenticidad de su candidatura para diputado en las próximas elecciones.

No obstante, hasta el momento, el futbolista no ha emitido un comunicado oficial con los detalles de sus propuestas políticas ni ha anunciado de forma formal su retiro del fútbol profesional.

