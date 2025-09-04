Mayra Goñi: este fue el sorprendente regalo que le dio a Neutro por su cumpleaños

Mayra Goñi y Neutro han sido captados enamoradísimos en fiesta. (Fuente: redes sociales)

Mayra Goñi no dudó en mandarse con ostentoso regalo a famoso streamer Neutro a pesar de no confirmar romance.

Mayra Goñi sorprendió a Neutro en su cumpleaños con un regalo de lujo: unas zapatillas Amiri Crystal MA-1, valorizadas en 5,350 soles. El momento fue registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde abundan comentarios y especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

En las imágenes se observa a Neutro abrir la caja y descubrir las zapatillas de la reconocida marca norteamericana Amiri, conocida por sus diseños exclusivos y precios elevados. Visiblemente emocionado, el streamer abrazó a Mayra Goñi e incluso pareció darle un beso, gesto que ha alimentado los rumores de un romance.

La entrega del regalo se produjo durante un viaje de amigos a Tarapoto, fuera de Lima. El clip muestra la alegría del momento y la reacción espontánea de Neutro, lo que ha llevado a muchos seguidores a comentar que la conexión entre ambos va más allá de la amistad.

(Fuente: redes sociales de Neutro)

Los rumores no son nuevos. Hace unos días, el programa 'Amor y Fuego' captó a Neutro y Mayra Goñi dándose un beso a la salida de una discoteca. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado si mantienen una relación oficial.

¿Mayra Goñi y Neutro son pareja?

“Yo no tengo ninguna relación con nadie. Cositas que pasan”, aseguró días atrás Neutro, descartando que Mayra Goñi sea su pareja. Según el streamer se trata de un “buen vínculo”.

