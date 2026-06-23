Milett Figueroa habló de Marcelo Tinelli tras coincidir con él en Miami

Millet Figueroa no confirmó si logró reencontrarse con Marcelo Tinelli. (Foto: Amor y Fuego)

¿Reconciliación a la vista? Milett Figueroa viajó a Estados Unidos, donde también se encuentra Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la atención luego de que surgieran rumores sobre un posible acercamiento con Marcelo Tinelli durante su reciente viaje a Miami, ciudad donde también se encontraba el conductor argentino.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encontraron en Miami?

A su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, la modelo peruana fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego', que no dudaron en consultarle sobre las especulaciones en torno a un supuesto reencuentro con su expareja.

Los reporteros le preguntaron directamente si el viaje tenía relación con una posible reconciliación con Tinelli y si ambos llegaron a verse durante su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, Milett Figueroa prefirió responder con cautela.

"Casualidades de la vida. Miami es muy grande. Vamos a disfrutar cada uno de su vida", comentó la también actriz, dejando abierta la incógnita sobre si existió o no algún encuentro con el reconocido presentador argentino.

(Foto: Amor y Fuego)

Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a especular sobre el verdadero estado de la relación entre ambos. Hasta el momento, ninguno ha confirmado un acercamiento sentimental.

Por ahora, Milett Figueroa ha dejado claro que está enfocada en disfrutar de esta etapa de su vida, mientras los rumores sobre una posible reconciliación con Marcelo Tinelli continúan dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.