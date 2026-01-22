Xiomy Kanashiro se enojó y respondió a hater que la llamó “mantenida”

Xiomy Kanashiro tiene casi 1 año de relación amorosa con Jefferson Farfán. Foto: Instagram

La actriz cómica y modelo, Xiomy Kanashiro, realizaba una transmisión en vivo en TikTok cuando recibió el comentario desafortunado.

Xiomy Kanashiro volvió a ser tendencia en redes sociales luego de responder sin filtros a un hater que la llamó “mantenida”. Debido a su relación amorosa con Jefferson Farfán, la actriz cómica suele recibir comentarios desafortunados, pero esta vez decidió no quedarse callada.

La contundente respuesta de Xiomy Kanashiro a hater

“Ah, aburres, mamita, ponte a estudiar y deja ser mantenida por el moreno”, fue el mensaje que recibió Xiomy. Lejos de quedarse callada, la influencer respondió con todo y aclaró que es profesional: “Es que ya estudié, soy comunicadora de profesión, soy licenciada en comunicaciones, aplico mi carrera obviamente en mi marca con el tema de todo el marketing digital y creación de contenido, también le creo contenido a unas marcas y no soy mantenida, te duela o no te duela porque trabajo”.

Asimismo, Xiomy Kanashiro dejó en claro que el éxito o la estabilidad económica de su pareja no le quitan mérito a su esfuerzo. “Cada quien lo nuestro y si mi pareja es una persona que tiene dinero está bien, ¿cuál es el problema? No por eso tienes que desmerecer a una mujer por trabajar”, expresó.

Además, Xiomy hizo un llamado directo al respeto, recordando que los comentarios ofensivos no solo afectan a quien los recibe. “Tienes una madre, me imagino que también se debe haber acabado la michi por ti, así que respétalos. Es simple”, señaló.

Finalmente, la influencer confesó que suele ignorar las críticas, pero que en algunos casos es necesario responder. “No les hago caso, no me siento aludida para nada cuando me dicen eso, porque yo lo demuestro con hechos, pero a veces es bueno contestarles un poquito”, dijo.

¿Qué dijo la mamá de Farfán sobre Xiomy Kanashiro?

Hace algunos días, la mamá de Jefferson Farfán fue consultada sobre el posible matrimonio entre la 'Chinita' y el exfutbolista peruano. Fiel a su estilo, la señora Charo indicó que no iba a comentar sobra la actual relación que tiene el conducto de 'Enfocados', pero aseguró que Xiomy le parece una buena joven.

"En familia, con mi mami, con mi hijo, en familia, todos unidos. De eso no hago comentarios (su relación con Xiomy Kanashiro, pero sí es muy buena chica", mencionó la hermana de Cuto Guadalupe para las cámaras del programa 'América Hoy'.