Tepha Loza conmueve a fans al hablar del estado de salud de su madre

Thepa Loza le dedicó un emotivo mensaje a su mamá en redes sociales. (Foto: Thepa Loza/ Instagram).

Tepha Loza utilizó sus redes sociales para enviarle un conmovedor mensaje a su madre, quien fue diagnosticada con una delicada enfermedad.

Tepha Loza compartió en sus redes sociales oficiales un emotivo mensaje a su madre, María Guadalupe Vigil, quien fue diagnosticada con cáncer hace poco tiempo. En este post, la exintegrante de 'Esto es guerra' abrió su corazón y aseguró que superarán esta complicada situación que están viviendo.

Tepha Loza le dedica emotivo mensaje a su madre

La influencer aseguró que no está viviendo un bien momento tras el diagnostico de su mamá, pero tiene mucha fe de que todo saldrá bien, ya que sabe las cualidades y fuerza que tiene la señora María Guadalupe Vigil.

"Hola amor de mi vida esta carta es para ti. Solo quiero que sepas que estamos agradecidos por la mamá tan guerrera, luchadora, amorosa que eres. Perdóname si te fallé, pero quiero que sepas que eres lo más hermoso y preciado que tenemos en nuestras vidas", indica una parte del mensaje.

(Foto: Thepa Loza/ Instagram)

Tepha no dudó en pedirle a Dios que proteja a su madre y que la ayude a superar esta enfermedad. "Seguiremos con fe y esperanza. Porque tenemos muchos sueños que cumplir juntos como familia", indica la última parte de la publicación.

Los mensajes de apoyo por parte de sus fans y amigos no se hicieron esperar. "Todo lo mejor para ella y ustedes", "Fuerza para tu mamita", "Así será hecho está en el nombre de Dios", "Todos juntos en oración", "Tu mamita se mejorará pronto", son algunos mensajes que se leen en el post.