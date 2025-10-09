Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Perú: ¿confirmaron boda en Cusco?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Perú tras confirmar su reconciliación. (Fuente: redes sociales)

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli dejaron atrás ruptura y se mostraron más unidos que nunca.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentran en Lima, donde han dejado claro que su relación está más fuerte que nunca. La modelo peruana y el reconocido conductor de televisión argentino compartieron en sus historias de Instagram imágenes felices desde una terraza en el exclusivo distrito de San Isidro.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli regresaron

En una de las publicaciones, ambos aparecen abrazados, transmitiendo cercanía y cariño. Tinelli escribió: “Mi suspiro limeño, Milett”, mientras que la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ respondió repostando la imagen con un mensaje lleno de amor: “En casita, te amo”.

Además, el famoso panelista argentino compartió momentos de su visita gastronómica en Lima, mostrando un pisco sour y conchitas cantuarias en un popular restaurante capitalino.

La llegada de la pareja a Perú tiene un propósito profesional: comenzar las grabaciones de la nueva temporada del reality ‘Los Tinelli’. Martha Valcárcel, madre de Milett, confirmó la noticia y también será parte del programa.

Además, Tinelli bromeó para las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ sobre la incorporación de doña Martha, comparándola con figuras legendarias del fútbol: “Doña Martita es la nueva adquisición que tenemos, es como juntar a Messi y a Ronaldo. Marta va a preparar un almuerzo mañana y vamos a ir, no conozco la casa”.

Por si fuera poco, el famoso reality se grabará en diferentes locaciones del Perú, incluyendo Lima y Cusco, donde el equipo viajará luego de varias horas en la capital peruana.

¿Marcelo Tinelli planea casarse con Milett Figueroa en Cusco?

Marcelo Tinelli sorprendió al hablar sobre la posibilidad de casarse con Milett en Perú. Aunque descartó planes inmediatos de boda, expresó su entusiasmo por una ceremonia simbólica en Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos del país.

“No estamos pensando hacer una boda, pero qué lindo sería tener una boda simbólica ahí, me muero. ¿Se hacen bodas en Machu Picchu? Está todo bien”, expresó para 'Trome'.

