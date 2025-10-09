Gustavo Salcedo reveló comprometedores chats y fotos entre Maju Mantilla y el actor George Slebi

Salcedo reveló que encaró a Maju y actor George Slebi. Foto: captura YouTube

El aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, reveló detalles desconocidos de la relación extramarital entre Maju Mantilla y George Slevi.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ sorprendió a su audiencia al difundir un nuevo audio que vuelve a poner en el centro de la polémica a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. En la grabación, el empresario confiesa haber espiado no solo a la conductora y al productor Christian Rodríguez, sino también al actor George Slebi, con quien Maju trabajó en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ en 2018.

Gustavo Salcedo grabó llamadas entre Maju y actor colombiano

Según lo presentado por Magaly Medina, las pruebas difundidas confirmarían la versión de Salcedo, quien asegura que Maju Mantilla y George Slebi habrían tenido una relación sentimental durante las grabaciones de la novela. La conductora del programa afirmó que este vínculo se habría dado en 2018, una etapa en la que la exreina de belleza incluso se habría alejado temporalmente de sus hijos.

En el audio revelado por el programa, se escucha a Gustavo Salcedo contar cómo descubrió la supuesta infidelidad de su esposa. El empresario narró al reportero de Magaly TV que obtuvo evidencias al revisar conversaciones, llamadas y fotografías que —según su versión— confirmarían el acercamiento entre Maju Mantilla y el actor colombiano.

“Yo encontré un montón de chats porque ellos grababan todo el día. Yo tengo todas las llamadas, esto es con este pata George. ‘Gracias churro, pásalo rico en el mar, gracias lindo, váyanse a Barranco, corazón ¿qué puedo hacer?’”, relató Salcedo en exclusiva para el programa de Magaly Medina, dejando en evidencia su molestia por lo ocurrido.

Además, el empresario afirmó tener imágenes comprometedoras que demostrarían el intercambio de fotos y mensajes entre su esposa y el actor. Según el reportero del programa, al revisar el contenido se mostró sorprendido por el nivel de confianza entre ambos. “El periodista quedó en shock al ver los polémicos chats”, mencionó la presentadora durante la emisión.



(Fuente: Magaly TV)

Salcedo fue contundente al referirse al tema y aseguró haber guardado las grabaciones como prueba. “Los he grabado, yo tenía una mujer casada y se manda esos chats con la pareja de la novela y se toma esas fotos. Todo esto fue en 2018. (¿Ella está mandando un beso al chat de él?) Claro”, expresó tajantemente el aún esposo de Maju Mantilla, reafirmando sus declaraciones ante las cámaras.

Salcedo encaró a Maju y actor George Slebi

Después de lo ocurrido, Gustavo Salcedo contó que enfrentó directamente a Maju Mantilla para hablar de lo sucedido. Según relató, ambos decidieron continuar con su relación por el bienestar de sus hijos, que en ese momento eran muy pequeños.

Sin embargo, antes de eso, él ya había encarado al actor George Slebi, quien —según sus palabras— se disculpó por lo ocurrido. “Yo lo esperé un día en la puerta de su casa y le dije algo muy similar a lo que le dije a Christian. Él (George) me pidió disculpas, dijo que era pro-familia, que lo disculpe, que la situación se le fue de las manos, que no había sido su intención”, explicó el empresario.