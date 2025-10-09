Tepha Loza compartió conmovedor mensaje tras perder a su bebé

Melissa Loza se solidarizó con su hermana Tepha. Foto: Instagram

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ Tepha Loza sorprendió a sus seguidores al comunicar la triste notica sobre su bebé.

Tepha Loza conmovió a sus seguidores al compartir una triste noticia: perdió al bebé que esperaba con su pareja, el empresario Mario Neumann, con quien mantenía una relación sólida desde hace varios meses. La influencer confesó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió hacerlo público con un mensaje lleno de sentimientos.

Tepha Loza perdió a su bebé

A través de sus redes sociales, la hermana de Melissa Loza expresó su dolor con un conmovedor video en el que aparece junto a Mario Neumann. En el mensaje, Tepha abrió su corazón y contó cómo ambos enfrentan este duro proceso. Sus palabras reflejaron la tristeza que viven como pareja, pero también el amor y la unión que los sostiene.

En la publicación de TikTok, Tepha recordó su embarazo como una etapa que fortaleció su vínculo con Mario. “Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”, escribió. Aunque el desenlace fue inesperado, la modelo aseguró que el corto tiempo vivido dejó una huella profunda: “Y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, agregó.

Una de las frases más emotivas que compartió fue: “No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”, reflejando la esperanza y el amor que aún siente. También agradeció a su pareja por su apoyo incondicional: “Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros”. Finalmente, reafirmó su fe en Dios a pesar de la dolorosa perdida: “Gracias, Dios, porque, aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas”.

Melissa Loza se solidarizó con su hermana Tepha

A través de su cuenta de Instagram, Tepha Loza compartió un video acompañado de un mensaje lleno de reflexión sobre la importancia de sanar después de pasar por momentos difíciles. La influencer atraviesa una etapa de dolor junto a su pareja tras la pérdida de su bebé, y quiso expresar cómo enfrenta este proceso con fortaleza y esperanza.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Su hermana Melissa Loza comentó la publicación con tres emojis de corazón, en señal de apoyo y amor fraternal. Tepha respondió con un breve pero sentido mensaje: “hermana gracias”.