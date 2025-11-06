Natalia Salas contrajo matrimonio con Sergio Coloma en una íntima ceremonia

Con una sonrisa de oreja a oreja, Natalia Salas compartió diversas imágenes de su matrimonio. (Fuente: redes sociales)

La famosa actriz Natalia Salas contrajo matrimonio con Sergio Coloma, el padre de su hijo.

Natalia Salas y el empresario Sergio Coloma realizaron su matrimonio civil el último miércoles 5 de noviembre, un momento especial marcado por la lucha de la actriz contra el cáncer de mama.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron

La recordada 'Andrea' de la popular serie ‘Al fondo hay sitio’ compartió por primera vez imágenes oficiales de la unión en sus redes sociales, generando gran emoción entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Salas publicó un carrusel de fotografías en las que aparece junto a su esposo, mostrando con orgullo sus anillos de casados y sonrisas que reflejan alegría y esperanza. En las imágenes, la también artista lució un elegante conjunto blanco complementado con un sombrero ancho y un moño del mismo color, mientras sostiene un ramo de flores blancas, símbolo clásico de las bodas civiles.

El evento contó con la presencia de su pequeño hijo Leandro, quien acompañó a la pareja en este día tan significativo. “Nos casamos. Oficialmente, señora Coloma”, escribió la actriz en la descripción de las publicaciones.

(Fuente: redes sociales)

Natalia Salas se casó con Sergio Coloma: famosos la felicitaron

Sergio Coloma también utilizó sus historias de Instagram para mostrar su anillo y compartir el momento con sus seguidores, destacando la felicidad que vive junto a su ahora esposa.

La noticia del matrimonio fue recibida con felicitaciones por parte de figuras reconocidas de la televisión peruana. Milene Vásquez expresó: “¡Felicidades, Nat! Mucho amor para ustedes siempre”. La cantante y actriz Mayra Goñi celebró la unión con entusiasmo: “Me muero. ¡Que bellos! Qué vivan los novios”. Por su parte, la actriz y modelo Fiorella Flores comentó simplemente: “¡Hermosa!”.

