Luciana Fuster se pronunció sobre la controversia entre Mr. Nawat y Miss México

Nawat Itsaragrisil se disculpó tras polémica con Miss México. Foto: Instagram

El conflicto entre Mr. Nawat y Miss México está dando que hablar a nivel internacional. Ante esta situación, Luciana Fuster no pudo evitar pronunciarse.

Finalmente, Luciana Fuster se pronunció. Muchos usuarios en redes sociales estaban atentos a lo que diría sobre la reciente controversia en el Miss Universo 2025, donde Nawat Itsaragrisil tuvo un gesto de falta de respeto hacia Fátima Bosch, representante de México. El incidente ocurrió frente a otras candidatas y generó críticas en distintos países.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre polémica en Miss Universo?

Luciana, quien fue Miss Grand International 2023, no pasó por alto lo sucedido. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que rechazó el trato recibido por Fátima durante una reunión en Tailandia y pidió que se mantenga un ambiente de respeto para todas las concursantes.

“Los concursos de belleza son espacios para valorar la fuerza, la cultura y la voz de las mujeres. Detrás de cada banda hay una historia, sueños y sentimientos. Estos eventos deben unir culturas y dejar un mensaje positivo. Son una plataforma para inspirar, liderar y mostrar compromiso, más allá del espectáculo”, expresó.

Además, Luciana resaltó que “las palabras sí tienen impacto y la empatía también”. Señaló que el respeto debe estar siempre al centro para que estos certámenes mantengan su propósito: promover la diversidad y la unión entre mujeres de diferentes países. Así fue como dejó clara su postura sobre lo sucedido con Miss México.



(Foto: Instagram)

Nawat Itsaragrisil se disculpó tras polémica con Miss México

El empresario Nawat Itsaragrisil volvió a presentarse ante la prensa tras la gran controversia que generó al haber maltratado a Miss México frente a las demás participantes del certamen. Su aparición pública buscó aclarar lo sucedido y responder a las críticas que se extendieron en distintos países.

Durante su declaración, Nawat se quebró y ofreció nuevamente disculpas por su comportamiento hacia Fátima Bosch. En los videos difundidos, se le ve reconociendo que actuó mal y admitiendo que no imaginó que el conflicto tendría tanta repercusión. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, expresó entre lágrimas.