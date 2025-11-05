Korina Rivadeneira dejó el Perú sin Mario Hart: pegó la vuelta a Venezuela tras 10 años

Korina Rivadeneira abandonó el Perú sin Mario Hart. (Fuente: redes sociales)

Korina Rivadeneira no ocultó su felicidad por volver a su país para reencontrarse con sus familiares.

La modelo Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras una ausencia de diez años, coincidiendo con un emotivo reencuentro con su familia y amigos. La esposa del cantante Mario Hart viajó sola con el propósito de reconectar con sus raíces y cumplir con trámites administrativos en su país natal.

¿Volverá al Perú? Korina Rivadeneira regresó a Venezuela después de diez años

Su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, fue captada en videos que la propia Korina compartió en sus historias de Instagram.

En las imágenes se observa a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ caminando con una sonrisa mientras recibe abrazos y muestras de cariño de sus seres queridos, entre ellos su hermana, tía, sobrina y varios amigos cercanos.

Luego, la modelo relató emocionada su experiencia: “Llegué a Venezuela. Me reencontré después de diez años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, señaló.

Además, la venezolana destacó que su regreso tiene un valor especial, viniendo de un contexto donde dejó a su país en medio de la profunda crisis económica y social que atravesaba el país hace una década. “Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, comentó.

En sus publicaciones, Korina Rivadeneira mostró también un carnet de identificación venezolano, aclarando que uno de los principales motivos de su viaje era avanzar en trámites que requieren su presencia física.

No obstante, su estadía en Venezuela tuvo sus complicaciones. La modelo evidenció en varios videos las continuas fallas eléctricas que afectan a diversas zonas del país. “Colas y colas (…) Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, compartió junto a un emoji de la bandera nacional. En otra imagen, mostró un ambiente oscuro y escribió: “Se fue la luz”.

Korina Rivadeneira viajó a Venezuela: ¿qué dijo Mario Hart?

Mario Hart ha mantenido silencio absoluto con respecto al viaje de su esposa. En sus redes sociales no hizo ninguna referencia a Korina ni a su delicado estado de salud.

