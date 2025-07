¿Natalie Vértiz está nuevamente embarazada de Yaco Eskenazi? Esto dijo la exreina de belleza

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi ya tienes 2 hijos varones. ¿Se viene la niña?. Foto: Instagram

Los usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi esperan la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Natalie Vértiz disfrutó de un viaje especial junto a su esposo Yaco Eskenazi para celebrar sus 10 años de casados. Sin embargo, este paseo romántico hizo que muchos empezaran a especular sobre un posible tercer embarazo. Incluso, Rebeca Escribens comentó que la modelo estaría esperando una niña. Por eso, Natalie decidió pronunciarse y aclarar los rumores.

Natalie Vértiz respondió si está embarazada o no

Ante las cámaras de América Espectáculos, Natalie negó que esté esperando un bebé. Además, dejó ver que por ahora no tiene planes de volver a ser mamá. “De verdad, todo el mundo decía ‘ay, la mujercita’ y yo decía ‘lalalala, no, de ninguna manera’. O sea, de verdad que yo me siento muy contenta con mis dos hijitos, con la familia de 4 que tenemos”, afirmó la exreina de belleza.

Con esas palabras, dejó claro que no está embarazada por tercera vez y que está feliz con la familia que ha formado junto a Yaco. Sus gestos también reforzaron la idea de que, por el momento, no desea ampliar la familia.

Eso sí, Natalie confesó que el viaje les sirvió como una especie de luna de miel: “Creo que eran días necesarios para nosotros. Somos muy cronometrados, trabajadores, el colegio, la casa, entonces le dije a Yaco, son 10 años. Le dije vamos a celebrar nuestro amor. Nosotros no tuvimos luna de miel, lo hemos considerado así para seguir alimentando el amor”, contó.



(Foto: captura América Espectáculos)

Natalie Vértiz y sus planes familiares

Aunque Natalie Vértiz dejó en claro que no está embarazada, sí contó que seguirán disfrutando de más viajes en pareja y de su trabajo como influencers, sin dejar de lado el cuidado de sus pequeños. La modelo aseguró que su familia sigue siendo su prioridad, incluso mientras comparte su día a día en redes sociales.

Además, adelantó que pronto celebrarán una fecha muy especial: “Se viene la gran celebración de mi Leo, se vienen los cuatro años de mi rey hermoso”, dijo con emoción. Con estos momentos, Natalie y Yaco demuestran que su relación se mantiene fuerte y que viven con alegría cada etapa en familia.