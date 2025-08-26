¿Nicola Porcella y Flor Ortola en salidas? Se dejaron ver juntos e ingresando a departamento

El modelo peruano y la argentina fueron vistos compartiendo en una discoteca limeña. (Fuente: redes sociales)

Nicola Porcella regresó al Perú y fue visto en una discoteca junto a Flor Ortola, con quien se mostró muy cariñosa.

El último sábado 23 de agosto, el exchico reality Nicola Porcella y la modelo argentina Flor Ortola fueron vistos disfrutando de la vida nocturna limeña. Según las cámaras del programa 'Amor y Fuego', ambos compartieron un momento cercano en una conocida discoteca, para luego dirigirse al departamento del popular “Novio de México”.

De acuerdo con el informe del programa conducido por Rodrigo González, Porcella se encontraba en su box junto a un grupo de amigos cuando Ortola apareció en el lugar.

¿Nicola Porcella y Flor Ortola en salidas?

Las imágenes muestran a ambos conversando y, en un momento, a la modelo argentina abrazándolo por el cuello. El reportero del espacio de espectáculos señaló que, aparentemente, se habrían besado en la penumbra del local nocturno.

Tras permanecer un tiempo en la discoteca, las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron a la pareja saliendo tomados de la mano, sin intentar ocultarse. Posteriormente, abordaron un vehículo de alta gama que los llevó hasta el departamento de Porcella.

Según el material emitido, Ortola pasó la noche en el lugar y fue vista saliendo pasadas las 10:00 a. m. del día siguiente.

Hasta el momento, ni Nicola Porcella ni Flor Ortola han dado declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación. No obstante, se presume que ambos se encuentran solteros.

¿Nicola Porcella llegó con aires de divo?

El reencuentro con los medios peruanos no fue el esperado. Durante una breve intervención en vivo con el programa 'América Hoy', el también actor evitó responder preguntas. Incluso, mostró una actitud distante y hostil.

“Papi, otro día hablamos, ¿está bien? Estoy, no pues, con otra cosa”, fue una de las pocas respuestas que ofreció al ser abordado por el reportero, quien insistía en conocer si el exchico reality se encontraba molesto por alguna razón.

