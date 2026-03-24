Onelia Molina confirmó que Said hizo 'travesuras' en Colombia: ¿le fue infiel a Alejandra Baigorria?

Onelia Molina hace fuerte revelación que pone en 'jaque' a Said Palao. (Foto: Onelia Molina - Said Palao/ Instagram)

Onelia confirmó que Mario Irivarren, Said Palao y otros influencers hicieron de las suyas en Medellín con chicas de compañía.

Magaly Medina vuelve a sacudir la farándula con un nuevo adelanto de su programa donde se anuncian declaraciones exclusivas de Onelia Molina. La joven habría decidido romper su silencio y revelar detalles inéditos del viaje que realizaron Mario y Said a Medellín, Colombia.

Onelia Molina confirmó que Said Palao se portó mal en Medellín

En el avance difundido, Onelia se muestra tajante y sin filtros al referirse al comportamiento de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Serrano. Según sus palabras, lo que ocurrió en Colombia es peor que su escapada a Argentina.

"Yo tengo el nombre de las chicas en Medellín… son literal chicas de compañía", indicó la expareja de Mario Irivarren, generando gran impacto en redes sociales. Estas declaraciones han encendido aún más la polémica en torno a los viajes que protagonizaron los chicos reality.

De acuerdo con lo revelado, la cercanía de Onelia con el entorno de los involucrados le habría permitido conocer detalles que hasta ahora se mantenían ocultos bajo la idea de un simple “viaje de amigos”.

Said Palao es uno de los más mencionados en el adelanto. "Si supieran que en Medellín se portaron peor… Said hizo de las suyas", afirmó Onelia. Las declaraciones generaron rumores de que el integrante de 'Esto es Guerra' habría engañado a Alejandra Baigorria.

(Foto: Magaly TV La Firme)

PUEDES VER: Magaly Medina hará fuerte revelación sobre ampay de Said y lanza advertencia a Alejandra Baigorria

Estas declaraciones llegan en un momento delicado para Said Palao, quien recientemente pidió disculpas públicas a su esposa tras el ampay en Argentina. De confirmarse esta nueva información, la relación podría enfrentar una crisis aún mayor.