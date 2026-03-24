Magaly Medina hará fuerte revelación sobre ampay de Said y lanza advertencia a Alejandra Baigorria

Magaly hará una fuerte revelación sobre ampay de Said en Argentina. (Foto: Magaly TV La Firme / América TV)

Magaly Medina aseguró que esta nueva revelación sobre el "Operativo Argentina" de Said Palao sorprenderá a Alejandra Baigorria. Más detalles en la nota.

Magaly Medina generó alta expectativa entre sus televidentes al anunciar que se difundirá una nueva revelación sobre el ampay de Said Palao y Mario Irivarren. La 'Urraca' indicó que esta información generará sorpresa en diversas personas.

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Magaly Medina realizará nueva revelación sobre ampay de Said

El anuncio de Magaly llega una semana después de la difusión de las imágenes en las que Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Salvatierra fueron captados junto a varias mujeres.

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora dejó entrever que el nuevo material revelará detalles adicionales sobre lo ocurrido en Argentina. El avance difundido despertó aún más curiosidad entre los seguidores de los involucrados.

"Lo que sí puedo anunciarles para el día de mañana es esto: una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del operativo Argentina", se escucha en el adelanto.

(Video: Magaly TV La Firme)

La conductora se dirigió a Alejandra Baigorria, quien se ha visto directamente afectada por el ampay de su esposo. Sus palabras generaron aún más debate, dejando en claro que el tema continuará dando de qué hablar en la farándula peruana.