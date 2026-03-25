Onelia Molina contó la radical decisión que quiere tomar Alejandra para saber más del ampay de Said

Onelia Molina también arremetió contra Flor Ortola. Foto. captura YouTube

Al parecer las imágenes del ampay en Argentina no habrían sido suficientes para Alejandra Baigorria, quien quiere estar segura de la infidelidad de su esposo.

Tras el ampay en Argentina, ‘Magaly TV, La Firme’ reveló que Onelia Molina decidió hablar públicamente sobre la situación que atraviesa Alejandra Baigorria en medio de las dudas sobre su relación con Said Palao. Sus declaraciones sorprendieron, sobre todo por la forma en que describió el momento emocional que vive la conocida ‘Gringa de Gamarra’, quien estaría muy afectada por lo ocurrido.

La integrante de ‘Esto es guerra’ brindó declaraciones al programa de Magaly Medina, donde explicó que la empresaria estaría buscando respuestas ante la presunta infidelidad de Said Palao. Según contó, la incertidumbre ha sido tan fuerte que Alejandra habría reaccionado de manera intensa, al punto de considerar medidas extremas para conocer la verdad.

¿Qué medida desesperada quiere tomar Alejandra, según Onelia?

Durante la entrevista, Onelia aseguró que Baigorria quiere saber absolutamente todo sobre lo que pasó en Argentina. “Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan”, comentó, dejando en evidencia el nivel de preocupación que atraviesa la aún esposa de Said Palao.

En esa misma línea, la chica reality explicó que la actitud de Alejandra responde a su necesidad de confirmar lo sucedido. “Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes”, manifestó, remarcando que busca pruebas claras para salir de dudas.

Finalmente, Molina reveló que Baigorria incluso habría considerado viajar al extranjero con tal de obtener respuestas directas. “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, afirmó que la empresaria le comentó, evidenciando lo decidida que estaría a esclarecer la situación.



(Fuente: Magaly TV)

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Onelia Molina arremetió contra Flor Ortola

Onelia Molina no se quedó callada y arremetió contra Flor Ortola luego de los comentarios que la argentina hizo en un streaming sobre el viaje de Said Palao a Medellín. Según chica reality, fue en ese lugar donde se habrían producido las supuestas infidelidades del modelo, versión que generó fuerte polémica.

La chica reality lanzó duras críticas contra la panelista, a quien tildó de “la chupamedias de Alejandra Baigorria”. Además, la acusó de intentar minimizar lo ocurrido y de buscar justificar la actitud del integrante de ‘EEG’ con el objetivo de que Alejandra tenga “el camino libre de perdonarlo”.