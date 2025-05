¿Onelia Molina perdonará Mario Irivarren? Esta fue su contundente respuesta 

Onelia Molina y Mario Irivarren iniciaron su relación en julio de 2023. Foto: captura América TV

La integrante de ‘Esto es guerra’ Onelia Molina respondió sin filtros sobre la posibilidad de que le dé una nueva oportunidad a Mario Irivarren.

Luego de la comentada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Onelia Molina decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren tras hacerse viral un video en donde el integrante de ‘Esto es guerra’ afirmaba que iba a llamar a su expareja Vania Bludau.

Aunque Onelia Molina anunció públicamente la ruptura de su romance con Irivarren, muchos todavía especulan sobre la posibilidad de una reconciliación, ya que ambos todavía comparten el mismo lugar de trabajo y es inevitable que tengan algún tipo de acercamiento. Sin embargo, la chica reality decidió responder al respecto.

Onelia Molina descarta reconciliación con Mario Irivarren

En declaraciones para el diario Trome, Onelia Molina fue contundente y descartó que se vaya a dar una nueva oportunidad con Mario Irivarren. En este sentido, señaló que, por el momento, no quiere saber de relaciones amorosas.

“Eso no va a pasar. En esta etapa de mi vida no quiero saber de relaciones. Sé que con el tiempo llegará el indicado, no le cierro las puertas al amor”, fueron las palabras de Onelia Molina para el mencionado diario.



¿Por qué Onelia Molina terminó con Mario Irivarren?

La causa principal del fin de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren se dio durante la gran fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En plena celebración, una cámara captó la conversación entre Mario y Alejandra en donde ambos hablaban de Vania Bludau, expareja del integrante de ‘Esto es guerra’.

En el video se escuchó cómo Alejandra le comentó a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde con naturalidad: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Ante esto, Baigorria replica: “Wow, no sé qué hacer”. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta final de Irivarren: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.