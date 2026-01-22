Momento de terror: Paloma Fiuza protagonizó aparatosa caída en competencia de reality chileno

Paloma Fiuza sufrió aparatosa caída en el reality 'El Internado'. (Foto: Mega/ Instagram)

Paola Fiusa tuvo una trágica caída durante una competencia en el reality chileno y su estado de salud es delicado. Video es viral en redes.

Paloma Fiuza sufrió una trágica caída durante una competencia del reality 'El Internado'. El accidente generó preocupación entre los participantes, ya que la brasileña no deja de solicitar atención médica. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

Paloma Fiuza sufrió trágica caída en reality chileno

El equipo de Paloma Fiuza tenía una gran desventaja en la competencia y para acelerar el ritmo del desafío, la brasileña decidió cargar uno de los zapallos y sin darse cuenta piso una zona inestable, lo que provó su caída.

El video publicado en las redes sociales de la Mega, se puede ver que el zapallo impacta en la cabeza de Paloma Fiuza y luego cae en su brazo derecho. Al ver esta situación, sus compañeros solicitaron atención médica, porque la exintegrante de 'Esto es guerra' indicaba que se rompió el brazo.

La competencia se detuvo y de inmediato el equipo de paramédicos auxiliaron a la bailarina, quien solicitaba una pastilla para aliviar el dolor. Sus compañeros quedaron en 'shock' al ver el brazo de Paloma Fiuza, quien no dejaba de quejarse.

Los fans de Paola Fiuza indicaron que los sucedido es negligencia del programa y esperan que no sea nada grave. "Pobrecita", "Mucha fuerza", "¿Fue fractura?", "Ojalá no haya sido nada grave", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas.