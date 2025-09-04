Pamela López confirmó que pide una elevada pensión económica a Cueva

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por alta pensión. Foto: Facebook

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo tras revelarse la fuerte cantidad de dinero que pide la expareja del futbolista.

Pamela López se encuentra en el centro de la polémica luego de que saliera a la luz que exige una pensión mucho mayor a la que actualmente recibe de Christian Cueva. Según reveló Rosario Sasieta, la animadora de eventos pide 64 mil soles mensuales, muy por encima de los 12 mil soles que hoy percibe por orden judicial.

Pamela López exige 64.000 soles de pensión a Cueva

Hasta ahora, lo más comentado era la pensión provisional de 12 mil soles que Cueva entrega, mientras se lleva a cabo el proceso legal de alimentos. López, en varias ocasiones, explicó que ese dinero no alcanza para cubrir los gastos diarios de sus tres hijos en Lima y que está lejos de representar un lujo.

PUEDES VER: Mayra Goñi y el sorprendente regalo que le dio a Neutro

Lo que no se había confirmado de manera oficial era la cifra real solicitada en la demanda. Fue Rosario Sasieta quien, en el programa América Hoy, reveló que Pamela López reclama 64 mil soles, lo que equivale a más de 20 mil soles para cada uno de sus hijos.

Tras la polémica, López habló con 'Magaly TV: La Firme' y confirmó que la cifra mencionada era cierta. Además, señaló que no considera que sea un exceso, ya que la pensión se calcularía de acuerdo a los ingresos de su aún esposo, aunque prefirió no dar detalles de cuánto gana exactamente el futbolista.

“Sí, es verdad, lo que la doctora comenta es correcto, pero tú sabes que esto se define en base a lo que él percibe, y de ahí se determina la pensión”, declaró Pamela, defendiendo el monto solicitado.



(Fuente: Magaly TV)

También aclaró que nunca se recibe exactamente lo que se pide. “No hay por qué alarmarse. Mis hijos actualmente reciben 12 mil soles, pero de ese dinero 8 mil se va al colegio, así que solo puedo disponer de 4 mil para mantenimiento, servicios, salud, vestimenta y otros gastos básicos”, explicó.

Magaly cuestiona a Pamela López por alta pensión

La conductora Magaly Medina calificó como “desorbitante” el pedido de 64 mil soles mensuales que, según se informó, estaría exigiendo la expareja de Christian Cueva como pensión de alimentos.

Con su característico estilo irónico, la popular ‘urraca’ expresó: “¡Guau! ¡Sesenta y cuatro mil soles mensuales! Pero ¿qué? Ni que Cueva ganara una fortuna en Ecuador, cuando ella misma ha dicho que su carrera está de capa caída. Actualmente solo entrega doce mil soles”, comentó al iniciar el debate en su programa.