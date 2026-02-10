Patricio Parodi y Flavia López fueron vistos besándose a pesar de negar relación

Patricio Parodi y Flavia López negaron romance, pero imágenes los contradice. Foto: Instagram

Las imágenes de los integrantes de ‘Esto es guerra‘ en plena demostración de amor fueron difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’.

El regreso de Magaly TV, la firme a la televisión llamó la atención este 9 de febrero. Como siempre, Magaly Medina presentó un informe que tuvo como protagonistas a Patricio Parodi y Flavia López, quienes habían negado hace unas semanas tener una relación sentimental, pero fueron captados en una situación que contradice sus declaraciones.

Patricio Parodi y Flavia López se dieron un apasionado beso

Las cámaras del programa mostraron al ‘Pato’ y a la Miss Grand Perú 2025 muy cercanos durante el concierto de Mike Bahía, al que también asistieron otras figuras como Onelia Molina, Mario Irivarren, Alejandra Baigorria y Vania Bludau.

Al terminar el show, Parodi y Flavia López se retiraron juntos, y ella fue vista tomada del brazo del chico reality. Los dos llegaron a un departamento acompañado de otras personas, y allí fueron captados compartiendo un beso.

El informe mostró a Parodi abrazando a la modelo por la cintura y demostrando gestos de cariño. Durante esa misma noche, las cámaras lo grabaron dándole varios besos en la mano de Flavia en diferentes momentos.



(Fuente: Magaly TV)

En ‘Esto esa guerra’, ambos aseguraron que los besos formaban parte de un reto o actuación profesional, y que todo era solo por trabajo. Sin embargo, las imágenes captadas muestran que los gestos entre ellos fueron naturales y ocurrieron fuera del contexto del programa.

Al final de la noche, Parodi y la ex miss se fueron juntos, mostrando cercanía y complicidad, lo que provocó comentarios y rumores sobre una relación que va más allá de la amistad que ambos habían declarado públicamente.