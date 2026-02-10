Patricio Parodi y Flavia López fueron vistos besándose a pesar de negar relación

Las imágenes de los integrantes de ‘Esto es guerra‘ en plena demostración de amor fueron difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’.
El regreso de Magaly TV, la firme a la televisión llamó la atención este 9 de febrero. Como siempre, Magaly Medina presentó un informe que tuvo como protagonistas a Patricio Parodi y Flavia López, quienes habían negado hace unas semanas tener una relación sentimental, pero fueron captados en una situación que contradice sus declaraciones.
Patricio Parodi y Flavia López se dieron un apasionado beso
Las cámaras del programa mostraron al ‘Pato’ y a la Miss Grand Perú 2025 muy cercanos durante el concierto de Mike Bahía, al que también asistieron otras figuras como Onelia Molina, Mario Irivarren, Alejandra Baigorria y Vania Bludau.
Al terminar el show, Parodi y Flavia López se retiraron juntos, y ella fue vista tomada del brazo del chico reality. Los dos llegaron a un departamento acompañado de otras personas, y allí fueron captados compartiendo un beso.
El informe mostró a Parodi abrazando a la modelo por la cintura y demostrando gestos de cariño. Durante esa misma noche, las cámaras lo grabaron dándole varios besos en la mano de Flavia en diferentes momentos.
(Fuente: Magaly TV)
Patricio Parodi y Flavia López negaron romance, pero imágenes los contradice
En ‘Esto esa guerra’, ambos aseguraron que los besos formaban parte de un reto o actuación profesional, y que todo era solo por trabajo. Sin embargo, las imágenes captadas muestran que los gestos entre ellos fueron naturales y ocurrieron fuera del contexto del programa.
Al final de la noche, Parodi y la ex miss se fueron juntos, mostrando cercanía y complicidad, lo que provocó comentarios y rumores sobre una relación que va más allá de la amistad que ambos habían declarado públicamente.
