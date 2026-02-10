¿Hubo beso? Lapadula es ampayado cariñoso con mujer que no es su esposa

¡Bambino en acción! Gianluca Lapadula fue captado bailando con una misteriosa mujer, quien le habría dado un apasionado beso.

Magaly Medina regresó a la televisión con un ampay que dejó en 'shock' a más de uno, pues el protagonista fue nada menos que Gianluca Lapadula. El delantero de la selección peruana fue captado en una situación comprometedora junto a una mujer que no sería su esposa.

Lapadula es ampayado con mujer que no es su esposa

En las imágenes difundidas por 'Magaly TV La Firme' se observa que el futbolista decidió disfrutar de una noche de diversión sin la compañía de su esposa el pasado 1 de febrero, apenas un día después de haber disputado un partido con su club en Italia.

El popular 'Lapagol' fue visto en un conocido restaurante de Barcelona acompañado de dos mujeres; sin embargo, fue con una de ellas con quien mostró mayor cercanía. El ítalo-peruano se dejó ver cariñoso, tomándole la mano y compartiendo gestos de complicidad.

El ampay muestra a ambos saliendo a bailar, momento en el que Lapadula se aproxima al rostro de la joven. Aunque las imágenes no son del todo claras, todo indicaría que el futbolista le habría dado un beso.

(Foto: Magaly TV La Firme)

Gianluca Lapadula no se ha pronunciado sobre el tema. Asimismo, se desconoce si actualmente mantiene una relación con Alessia, madre de sus tres hijas, lo que ha generado aún más interrogantes entre sus seguidores.