Pietro Sibille confesó que cayó en adicciones y habló de Andrea Luna

El famoso actor Pietro Sibille se sinceró en una reciente entrevista al contar detalles de su vida que muy pocos conocían.

Pietro Sibille se abrió en una sincera entrevista con el diario El Comercio, compartiendo la dura batalla que ha librado contra el alcoholismo. El reconocido actor reveló que, en su lucha por vencer esta enfermedad devastadora, pasó dos años internado en un centro de rehabilitación.

“He pasado por un proceso bastante largo, he estado alejado del cine, del teatro, he pasado por un proceso bastante duro de rehabilitación, he estado internado en un centro de rehabilitación, he tenido un grave problema con el alcohol”, confesó.

El actor también habló sobre su pasado con otras adicciones, mencionando que superó el uso de drogas con ayuda. “Con las drogas también, pero eso fue antes. En un tiempo, hace muchos años, estuve enganchado también con la coca, pero la dejé con el tiempo, me costó bastante, no sé cómo lo hice solo porque es una droga bastante dura y difícil de dejar. Quedaba el problema del alcohol que es una enfermedad maldita y ahora llevo ya casi un año sin beber una sola gota de alcohol”, explicó con orgullo.

Pietro Sibille compartió una lección crucial que aprendió durante su tiempo en rehabilitación: “Aprendí en el centro que nadie es capaz de entender a un alcohólico si no has pasado por eso”, reflexionó el protagonista de ‘Días de Santiago’.

El actor también reconoció que su relación con Andrea Luna terminó debido a su alcoholismo, lo que subraya el profundo impacto que esta enfermedad tuvo en su vida personal.

“Tuve esta crisis y fue desatada por este suceso pero el problema principal era el alcohol, era imposible que asumiera cualquier realidad futura. Realmente toqué fondo, había perdido trabajo, a la novia, harta plata y tomé la decisión de desintoxicarme. Estuve internado por dos años”, acotó.

Ahora, Pietro Sibille regresa a la actuación más fuerte que nunca. Tras completar su largo proceso de rehabilitación, celebra un año de sobriedad, marcando un nuevo capítulo en su vida tanto personal como profesional. Su esperado regreso a la pantalla grande se materializa con la película ‘La habitación negra’, donde asume un desafiante papel antagónico.

