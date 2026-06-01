Miguel Trauco es visto con misteriosa joven que no es su pareja

Miguel Trauco se pronunció sobre supuesto ampay. Foto: Facebook

Tras la fuerte acusación en su contra hace unos meses, Miguel Trauco vuelve a dar que hablar. Magaly Medina tiene imágenes del futbolista con otra joven.

Miguel Trauco, actual futbolista de Sport Boys, se encuentra en el centro de la polémica luego de que las cámaras de "Magaly TV, la firme" lo captaran junto a una joven durante la madrugada del último domingo. Las imágenes serán difundidas en la próxima edición del programa de espectáculos.

Miguel Trauco es captado con misteriosa joven

Según el adelanto emitido por el espacio de Magaly Medina, el deportista fue grabado en compañía de una mujer cuya identidad no ha sido revelada. En el video se observa que ambos comparten una despedida cordial, intercambiando un beso en la mejilla y un abrazo antes de retirarse.

Las imágenes muestran a Trauco junto a su vehículo de color negro, el cual permanecía estacionado mientras conversaba con la joven. Esta situación ha generado diversas reacciones, ya que el futbolista mantiene una relación sentimental conocida públicamente.

En la promoción del programa, los reporteros del espacio plantearon interrogantes sobre el encuentro. “¿Qué hace el jugador Miguel Trauco con una joven que no es su pareja durante la madrugada del domingo?”, se escucha en el avance que fue difundido para la edición de este lunes 1 de junio.



(Fuente: Magaly TV)

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Miguel Trauco se pronunció sobre supuesto ampay

Ante el informe de Magaly Medina sobre su presunto ampay, el futbolista Miguel Trauco se pronunció en sus redes sociales. “Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo 3 meses soltero. Actualmente no mantengo ninguna relación sentimental y estoy enfocado en mi familia, mi carrera y mis proyectos personales. Gracias por el respeto y la comprensión.



(Foto: Instagram)