Exintegrante de 'Combate' reveló que perdió a su bebé con un emotivo mensaje

Poly Ávila confesó que estuvo embarazada y perdió al bebé. (Foto: Combate/ Difusión)

La popular exchica reality confesó haber sufrido la pérdida de su bebé, una experiencia que la mantiene profundamente afectada.

Poly Ávila, exintegrante de 'Combate', compartió una dolorosa noticia con sus seguidores durante el Día del Padre. A través de sus redes sociales, la influencer reveló que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja, generando una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.

Poly Ávila confesó que tuvo una pérdida

Mediante una emotiva publicación, Poly confesó que en los últimos días se había sentido especialmente sensible debido a la difícil situación que atraviesa. “Perder un bebé no es solo perder un embarazo, es perder ilusiones, sorpresas, alegrías. Es ganar miedos, ansiedades, tristezas”, escribió en su mensaje.

La argentina también recordó el momento en que se enteró de su embarazo y la ilusión que compartió con su pareja, Simón. Incluso contó que había bromeado con él sobre el regalo que le daría por el Día del Padre, ya que ambos estaban emocionados con la llegada del bebé.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije a Simón, en broma: ‘Ahora sí te voy a comprar un regalo’. Iba a ser papá, conmigo. Estas semanas me pregunté si iba a poder decirle ‘feliz día’”, expresó con profunda tristeza.

(Foto: Pooly Ávila/ Instagram)

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Aunque destacó que su pareja ya es padre y que ella mantiene una gran relación con la hija de él, Poly reconoció que el dolor por la pérdida del bebé le ha generado sentimientos de angustia y frustración. "Ya vamos a tener nuestra revancha. Mientras tanto, estoy segura de que nuestra bebé hubiese sido muy afortunada de tenerte como papá", escribió.