Madre de Alejandra Baigorria y su sorpresiva publicación tras reconciliación de su hija con Said Palao

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao a pesar de ampay en Argentina. Foto: Instagram

La reacción de la madre de Alejandra Baigorria tras enterarse que su hija perdonó a Said Palao dejó en shock a todos.

La empresaria Alejandra Baigorria viajó a España junto a su familia para ser parte de una importante premiación. Durante el evento, la popular ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió al dedicarle unas emotivas palabras a su esposo, Said Palao, donde reconoció que al inicio de su matrimonio estuvo enfocada en su trabajo y no pudo estar tan presente como hubiera querido.

La reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao

La exchica reality dejó impactados a sus seguidores cuando se confirmó la presencia de Said Palao en la ceremonia. Ambos protagonizaron un momento muy especial al dedicarse palabras cariñosas frente a todos, lo que muchos interpretaron como una clara señal de reconciliación. Además, un tierno gesto del ‘guerrero’ reforzó aún más esta versión entre sus fans.

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Durante su discurso, Alejandra no dudó en agradecer públicamente el apoyo de su esposo en una etapa clave de su carrera. “Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente, la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, expresó la empresaria.

Tras la difusión de este emotivo momento, Verónica Alcalá reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. La madre de la empresaria compartió una publicación junto a un video de su hija y una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.



(Foto: Instagram)

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La impensada publicación de la madre de Alejandra Baigorria

Más allá de hacerse presente en la premiación que recibió su hija Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales para resaltar que todo está bien con su yerno Said Palao y su familia.

En este sentido, se animó a compartir una fotografía junto a la madre de Said Palao. En la publicación escribió: “Las consuegras felices”, como descripción del momento.



(Foto: Instagram)