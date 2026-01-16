¿Problemas médicos? La verdad sobre la foto viral de la Chilindrina con apariencia preocupante

Durante una entrevista, la Chilindrina aseguró que está muy bien de salud. (Foto: AR 13).

Una imagen publicada en redes sociales mostró la deteriorada apariencia de la popular 'Chilindrina' y muchos fans se preguntan si la imagen es real.

Durante los últimos días, María Antonieta de las Nieves ha sido viral en las redes sociales, porque una fotografía muestra una apariencia deteriorada de la querida 'Chilindrina' de 'El Chavo del 8'. Ante ello, sus fans se preguntan si la conocida actriz está mal de salud.

'Chilindrina': la verdad detrás de la foto viral

El periodista Raul Gutiérrez realizó un post indicando el sorprendente cambio físico de la 'Chilindrina'. Rápidamente, los cibernautas no dudaron en pronunciarse sobre la imagen; algunos indicaban que es parte de la edad, mientras que otros aseguraban que se trataba de una fotografía manipulada por la inteligencia artificial.

(FOTO: Twitter / Raul Gutiérrez)

Por su parte, una tuitera decidió preguntarle a Grok - IA de X- si la imagen es real. De acuerdo a la información brindada por el chatbot, había elementos en la foto para determinar que había sido alterada.

"Sí, la foto parece ser falsa o manipulada. (…) No hay fuentes confiables que confirmen una aparición reciente en ese estado. Búsquedas muestran dudas similares en redes", indicó el análisis de Grok.

Además, el 12 de enero, la querida 'Chilindrina' brindó una pequeña entrevista para la revista TVNotas y aseguró que se encuentra muy bien de salud. "Me siento muy contenta, muy bien... Quiero seguir viajando, soy una abuela 'pata de perro'", comentó.

