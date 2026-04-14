Captan a Alejandra Baigorria llorando luego de viajar a España con Said Palao

Alejandra compartió con sus seguidores el complicado momento que vivió antes de viajar a España. (Foto: Carlos Bienestar/ TikTok - América TV)

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria reveló que no se siente bien emocionalmente y aseguró que no quería viajar a España.

Alejandra Baigorria generó revuelo en la farándula local tras revelar que viajó a España junto a Said Palao, quien se vio envuelto en un escándalo por ser captado junto a mujeres en Argentina. Al verlos juntos, se comprobó que la empresaria le dio una nueva oportunidad al chico reality.

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Alejandra Baigorria vivió emotivo momento en España

A través de TikTok se difundió un video en el que se observa a la empresaria visiblemente emocionada mientras compartía unas palabras con su equipo de trabajo. En medio de su discurso, Baigorria no pudo contener las lágrimas al confesar que no se encontraba bien anímicamente antes del viaje.

"Así me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes porque yo ni siquiera quería venir al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar", indicó entre llanto.

(Video: Carlos Bienestar)

El momento conmovió a sus seguidores, quienes destacaron su sinceridad y fortaleza. Tras quebrarse, la exchica reality fue consolada por las mujeres de su equipo, quienes la abrazaron en una escena que reflejó el difícil momento personal que atraviesa.

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Recordemos que, durante los últimos días, la empresaria tuvo un enfrentamiento con Magaly Medina, quien criticó su trabajo. Al parecer, las acusaciones de la popular 'Urraca' generaron incomodidad en la popular 'gringa'.