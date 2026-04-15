Exintegrante de 'Esto es Guerra' se alejó de la TV y mostró su nueva vida en el campo

Ducelia Echevarría reveló que está viviendo en Oxapampa. (Foto: América TV)

La popular exintegrante de 'Esto es Guerra' se alejó de la televisión y mostró cómo es su nueva vida en el campo.

Ducelia Echevarría sorprendió al mostrar el radical cambio que ha dado a su vida al dejar Lima para regresar a sus raíces en el campo. La exintegrante de 'Esto es Guerra' decidió mudarse a Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, donde ahora vive junto a su padre.

Tras varios años en la televisión, donde incluso llegó a conducir su propio programa en Panamericana Televisión, la modelo tomó la decisión de alejarse del mundo del espectáculo a sus 32 años para reencontrarse con su familia y su estilo de vida de infancia.

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Ducelia Echevarría reveló que está viviendo en provincia

A través de sus redes sociales, Ducelia compartió cómo es su nueva rutina en el campo. En las imágenes se le ve acompañada de su padre, rodeada de animales y realizando labores propias de la chacra familiar.

"Soy millonaria y feliz con los míos. Mi papito", escribió la también exMiss Perú, dejando ver el momento personal que atraviesa lejos de la televisión.

(Foto: Ducelia Echevarría)

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En los videos, la exchica reality aparece limpiando corrales, alimentando a vacas, caballos y terneros, además de vestir ropa cómoda para el trabajo en el campo, como botas y gorra para protegerse del sol.

Asimismo, mostró la sencilla vivienda de madera donde vive actualmente, el mismo lugar donde creció antes de mudarse a Lima, demostrando que ahora apuesta por una vida más tranquila y cercana a sus raíces.